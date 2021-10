Ceny energií rozvírili bitku v parlamente. Opozícia kritizuje vládu Eduarda Hegera (OĽaNO), že sa na zdražovanie iba prizerá a v konečnom dôsledku na to doplatia ľudia. „Pokiaľ sa nezačneme zaoberať týmto prudkým nárastom ceny energií, tak môžem s plnou vážnosťou povedať, že cena elektriny pre domácnosti a malé a stredné podniky na konci dňa pôjde hore o 25 %," varoval predseda Smeru-SD Robert Fico. Ak ani v prípade plynu vláda nebude nič robiť, náklady domácností môžu podľa neho stúpnuť až o 150 eur, ak je plyn využívaný aj na kúrenie, nielen na varenie. „Na konci dňa zistíme, že balíček, ten negatívny, ktorý ľudia dostanú v roku 2022, keďže vláda na nič nereaguje, môže byť okolo 300 – 400 eur,“ zhrnul Fico.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) priznáva, že zdražovaniu energií sa síce nevyhneme, no pre slovenské domácnosti to nebude také dramatické. „Cena plynu bude približne taká, aká bola minulý rok. Áno, oproti tomuto roku je to nárast preto, lebo tento rok bol zase pokles. Takto to chodí v trhovom hospodárstve,“ povedal Sulík. Doplnil tiež, že oproti minulým rokom rástli aj platy či minimálna mzda. Tohtoročné nižšie ceny plynu pre domácnosti a malé podniky súvisia s lockdownami či prerušením výroby minulý rok. Keďže sa toľko nevyrábalo, ani plynu sa toľko neminulo. No tento rok je už situácia opačná. Oživenie po pandémii spôsobilo nevídaný dopyt po plyne, pričom jeho ceny astronomicky vystrelili na svetových trhoch.

Anketa Čakali ste zdražovanie energií? Áno, každý rok to ide hore. 44% Neviem, vždy ma to prekvapí. 0% Nie, vôbec. 56% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podobná situácia nastala aj pri cenách elektriny. Ceny elektrickej energie by sa mohli v budúcom roku zvýšiť v rozmedzí od 15 až do 20 %. Vláda ceny skreše cez rôzne poplatky súvisiace s energiami. Medzi opatreniami, ktoré majú pomôcť sploštiť nárast cien energií, sú napríklad neplatenie do Národného jadrového fondu najbližšie dva roky, šetrenie na tarife prevádzkového systému či posunutie platieb za solárne elektrárne. „V každom prípade všetky takéto opatrenia dokopy dávajú asi 400 miliónov eur, a to sploští nárasty cien energií a nebudú nijako výrazné," konštatoval predseda finančného parlamentného výboru Marián Viskupič (SaS) v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy.

Premiér Eduard Heger ubezpečuje, že vláda sa situáciou okolo energií dôsledne zaoberá a ceny udrží na uzde. „Ceny elektriny a plynu pre domácnosti budú na podobnej úrovni ako v rokoch 2019 a 2020. Vraciame sa teda k cenám, ktoré určili ešte vlády Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD)," spresnil. Premiér považuje preto za mimoriadne bezohľadné voči občanom, keď sa opozícia snaží z tejto témy vytĺkať politický kapitál. „Nedajte sa preto klamať opozíciou, ktorá vnáša do spoločnosti chaos a strach. Moja vláda sa dôkladne zaoberá situáciou okolo energií a má ju pod kontrolou," dodal Heger.

Vláda dokonca uvažuje o zriadení špeciálnej tarify pre chudobných. Desaťtisíce domácností by tak mohli mať lacnejšie energie. „Budeme pripravení na to, že ak by naozaj mali nejaké časti obyvateľstva byť významnejšie postihnuté nárastom ceny elektrickej energie, tak zavedieme takúto tarifu, kde tí, ktorí čelia energetickej chudobe, by si mohli túto tarifu zvoliť,“ povedal Sulík. Tarifa by mala extrémne nízke ceny za energiu, no týkala by sa iba obmedzenej výšky odberu energie. Pokiaľ by odberateľ limit prekročil, automaticky by spadol do štandardnej tarify.

Analytička: Koľko si naozaj priplatíme za elektrinu a plyn. Článok pokračuje na ďalšej strane >>>