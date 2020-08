Krajčí prišiel so svojím návrhom na vládu po rokovaní pandemickej komisie, ktorá za zaoberala prípravami Slovenska na druhú vlnu koronavírusu a schválením pandemického plánu. Niektorým rodičom a deťom by poriadne skomplikoval začiatok školského roka. Dieťa pri nástupe do školy malo priniesť čestné vyhlásenie o tom, že nebolo v posledných 14 dňoch v zahraničí, a to nie iba v tzv. nebezpečných krajinách, ale aj v bezpečných štátoch. „V prípade, že sa toto dieťa ocitne v zahraničí, tak sa navrhuje, aby bolo v karanténe so svojím rodičom a do školy nastúpilo neskôr,“ vyhlásil Krajčí. Rodič by počas izolácie mohol na dieťa čerpať ošetrovné, a ak by trval na jeho skoršom nástupe do školy, musel by mu zaplatiť test na koronavírus.

Mnohí Slováci majú však naplánované dovolenky s deťmi práve na posledné dva augustové týždne. Tešia sa na ne celé leto a pre nové opatrenie im hrozili problémy. Na ich stranu a proti Krajčího návrhu sa najskôr postavil minister školstva Gröhling. „My budeme dávať protinávrh,“ poznamenal s tým, že urobí všetko pre to, aby návrh ministra zdravotníctva neprešiel.

Šéf rezortu školstva chce, aby sa podpisovalo rovnaké čestné vyhlásenie ako v závere školského roka 2019/2020, v ktorom rodič len vyhlásil, že jeho dieťa neprejavuje žiadne príznaky akútneho ochorenia. „Nemôžeme si dovoliť na niekoľko mesiacov opäť zatvoriť všetky školy. Máme pripravený kompromisný návrh, ktorý máme už aj otestovaný,“ dodal Gröhling.

Situáciu musel nakoniec riešiť až premiér Igor Matovič, ktorý sa však prekvapivo nezastal svojho ministra Krajčího, ale priklonil sa na stranu ministra za SaS. „Povedzme, že prvý krok pandemickej komisie sa nepodaril. Nebudeme tu spôsobovať chaos, keď si ľudia raz plánovali dovolenky v Chorvátsku, Maďarsku a Rakúsku. My sme definovali, že tie krajiny sú bezpečné, tak nebudeme rodičov stresovať novými povinnosťami,“ prekvapil Matovič.

Krajčího návrh napokon z rokovania vlády vyradili. Kompromis majú teraz vypracovať rezorty školstva a zdravotníctva v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Podľa našich informácií by rodičia mali vypĺňať čestné vyhlásenie o tom, že dieťa nastupuje do školy zdravé. Nástup sa mu neumožní, iba ak v posledných 14 dňoch navštívilo nebezpečnú krajinu.

Čo si o návrhoch myslia riaditelia škôl? »