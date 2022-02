Vojna či katastrofa Slovensko tvrdo zasiahne: TIETO potraviny budú v obchodoch chýbať! ×

Podiel slovenských potravín v našich obchodoch sa dlhodobo drží na 40 percentách. To znamená, že väčšinu výrobkov dovážame zo zahraničia. V prípade, že by prišlo k vojne, katastrofe alebo by sa z iných príčin zatvorili hranice či prerušili dodávky, chýbali by tak u nás mnohé potraviny.