Opäť sú tu horúce dni a odborníci nás nabádajú, aby sme pili viac. Český fyziológ Václav Šafka však tvrdí, že náš organizmus si s určitým nedostatkom vody poradí. Problémom je vraj skôr to, že to s pitím (vody) preháňame. Pre naše telo nie je dôležitá iba voda, ale i dostatok soli a minerálov.

Lekár Václav Šafka z Ústavu fyziológie na Lekárskej fakulte UK v Hradci Králové svoju teóriu vysvetľuje jednoducho: „Keď mozog dostane správu o nadbytku vody, podráždi sa systém, ktorý nás má pred ním chrániť, a organizmus to s vylučovaním jej prebytkov trochu prestrelí. Obličky vylúčia viac vody, ako sme jej vypili.“ On vraj vôbec nesleduje, koľko vody denne vypije. Odhaduje to na asi liter.

Lekár Václav Šafka sa na pitný režim díva inak, ako mnohí výživoví poradcovia. Zdroj: charita.pardubice.cz

Viac vody v tele treba len občas. „Klinický biochemik Bedřich Nejedlý upozornil na riziko dehydratácie v závažnej záťažovej situácii, ako je napríklad operácia. Pacienti, ktorí mali krvnú plazmu koncentrovanejšiu, sa po zákroku dlhšie zotavovali alebo mali častejšie komplikácie ako tí s plazmou v norme,“ objasňuje Šafka. „Doktor Nejedlý zaviedol termín ‚pitný režim‘, lebo operácia je záťaž, a aby ju pacient zvládol, musí byť správne hydratovaný,“ vraví.

Pri operácii by mal byť pacient dobre hydratovaný, potom zákrok lepšie znáša. Zdroj: archív Nemocnica Košice Šaca

Inak vraj nemusíme denne vypiť 2,1 až 2,6 litra vody. „Odporúčania najmä nutričných poradcov často vychádzajú z neoverených zdrojov. Keď vypijeme 2 až 4 litre denne, nič sa nám nestane – ak ich nevypijeme rýchlo a naraz. Ale nijako nám neprospejú,“ tvrdí Šafka.

Nadbytok vody v tele môže ublížiť

Žalúdok pošle všetku vodu do čriev, čím sa zriedi vnútorné prostredie a výrazne zníži osmolalita, teda množstvo a koncentrácia sodíka, draslíka, chloridov či cukrov. „To spôsobí, že bunky nasajú vodu, lenže i malé zväčšenie objemu mozgových buniek môže výrazne zmeniť tlak v lebečnej dutine a spôsobiť poruchy prekrvenia mozgu,“ varuje Šafka. „Keď sa po športovom výkone či po namáhavej aktivite potrebujete napiť, dajte si mierne slaný roztok,“ radí.

Podľa českého lekára Šafka pijeme zbytočne veľa. Zdroj: Shutterstock

Podľa Šafku telo za deň vyprodukuje zhruba 300 mililitrov vody. „Tie pokryjú najzákladnejšie telesné potreby. Zvyšok treba doplniť podľa nášho životného štýlu. Ak budeme primerane jesť a podľa chuti piť, mali by sme byť v optimálnom režime,“ objasňuje. „K vyváženej a dostatočnej strave by nám mal denne stačiť liter tekutín, podľa niektorých odborníkov iba 700 mililitrov. Väčšina toto množstvo vypijeme automaticky,“ myslí si Šafka.

V teple sa viac potíme, čím strácame vodu i potrebnú soľ a aj tú treba doplniť – hoci slaným syrom či klobáskou. Najlepšie sa vraj osviežime, ak vodu nelejeme do seba, ale na seba. „Ak je v tele málo soli, pomalšie nastupuje pocit smädu, na­opak, skôr pociťujeme k pitiu odpor. Takže si treba dať nielen viac vody, ale i soli,“ hovorí. Platí to podľa neho aj pri senioroch.

