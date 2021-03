Tabuľky s evidenčným číslom vozidla (EČV) sa po novom budú môcť prenášať zo starého auta na nové, ale aj z pôvodného majiteľa na nového bez ohľadu na to, v akom okrese má trvalý pobyt. Parlament na poslednú chvíľu schválil pozmeňujúci návrh, ktorý znamená doslova revolúciu. Poslanec SaS Marián Viskupič sa postaral o to, že z evidenčných čísiel zmizne označenie okresov. „Vzhľadom na navrhované viazanie evidenčného čísla na vozidlo, respektíve na možnosť prenositeľnosti evidenčného čísla stráca skratka okresu na evidenčnom čísle relevanciu," zdôvodnil poslanec.

Nové značky sa začnú vydávať postupne od čísla AA-001AA. Nejaký čas sa ešte budú vydávať aj staré značky, ktoré sú už vyrobené v skladoch. Aby neprišlo k duplicite, písmenká, ktoré označujú terajšie okresy, budú pri nových značkách preskakované. Súčasné značky nebudeme musieť meniť.

Doposiaľ sa EČV na aute muselo meniť vtedy, ak majiteľ predal auto človeku z iného okresu. Po novom sa EČV viaže na konkrétne auto po celý čas jeho životnosti. Navyše, ak sa vám vaše EČV páči a chcete si ho nechať celý život, môžete. Nezáleží pritom na tom, koľkokrát auto predáte a kúpite si nové. „V praxi to znamená, že keď prepíšem auto na niekoho iného, môžem sa rozhodnúť, či to auto pôjde preč aj so značkou alebo či značka ostane u mňa a dám si ju na svoje ďalšie auto. A vôbec nebude záležať na tom, či je alebo nie je auto z môjho okresu,“ vysvetlil poslanec Radovan Sloboda (SaS).

Značku si budete môcť ponechať dokonca aj vtedy, keď ešte nemáte kúpené nové auto. Odložiť si ju budete môcť doma maximálne jeden rok.

Zmena má ušetriť peniaze štátu za nákup nových EČV, ale aj motoristom. „Ak si predávajúci nechce ponechať svoje EČV, kupujúci ušetrí 33 eur, čo je poplatok za vydanie nového EČV. Ak si predávajúci svoje EČV ponechá, takisto ušetrí poplatok za vydanie nového EČV. Pri špeciálnych EČV vydávaných na mieru je to 331 eur,“ uviedol Viskupič. Novinka má uľaviť aj životnému prostrediu. Ročne sa na Slovensku rozstrihá približne 400-tisíc značiek.

