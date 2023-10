Podľa predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku, navrhované kroky by významne poškodili nielen seniorov, ale aj rodiny, mladých, pracujúcich i zdravotne ťažko postihnutých.



Upozorňuje, že návrhy nezohľadňujú situáciu, v ktorej sa nachádzajú ľudia z rôznych vekových i sociálnych skupín. "Ak by sme tu nežili, neverili by sme, že je niekto vôbec schopný priniesť súbor takýchto opatrení, ktoré prinesú ďalšie zdražovanie a zoberú mladým aj starým väčšinu tvrdo dosiahnutých sociálnych štandardov," zdôraznil Kotian.

Nerozumie zároveň, prečo sa konsolidačné opatrenia nehľadajú aj vo forme zdaňovania a regulácie bánk, energetických firiem, reťazcov či telekomunikačných operátorov. Predkladateľov kritizuje i za to, že návrhy predložili bez akejkoľvek verejnej diskusie.



Premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor predstavil návrh takmer 100 šetriacich opatrení v objeme sedem percent hrubého domáceho produktu (HDP) resp. necelých 10 miliárd eur. Návrhy mieria k vyššiemu zdaňovaniu (napríklad zvýšenie DPH) i škrtom výdavkov v sociálnych oblastiach (napríklad zrušenie rodičovského či 13. dôchodku či znižovanie prídavkov na dieťa).