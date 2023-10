Kým v júli dostala štvorčlenná rodina v núdzi príspevok na bývanie vo výške 101,90 eura, v auguste už mala nárok na 216,70 eura. Dôvodom je zavedenie viacerých úrovní príspevku podľa počtu členov v domácnosti. "Ešte začiatkom júla mala výška príspevku dve úrovne, prvá bola stanovená pre jednotlivca, druhá pre domácnosť s viacerými členmi. Od polovice júla má výška vyplácaného príspevku päť úrovní. Štvorčlenná rodina si tak môže prilepšiť o 115 eur mesačne," uvádza sa v správe rezortu práce.



Dnes je príspevok na bývanie odstupňovaný na päť úrovní v závislosti od veľkosti domácnosti. "Našou ambíciou však je priniesť systémové riešenie. A to zavedením samostatného príspevku na bývanie a jeho vyňatie spod systému pomoci v hmotnej núdzi. Týmto zabezpečíme adresnú pomoc pre viac ľudí a širšiu skupinu domácností, teda nielen odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Zohľadňovať sa bude pritom veľkosť domácnosti, výška jej príjmu a výška nákladov na bývanie. Zároveň, takýto mechanizmus môže budúca vláda využiť aj pre potreby nastavenia pomoci v súvislosti s energiami,“ povedala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik vyčíslil, že najväčšie zvýšenie príspevkov na bývanie sa týka 21,3 percenta poberateľov v hmotnej núdzi, ktorí dostávajú aj príspevok na bývanie. Práve to je podiel poberateľov z domácností s troma a viac členmi na celkovom počte poberateľov príspevku. Poukázal aj na pokles počtu vyplácaných príspevkov: „Posledných päť či šesť rokov zaznamenávame postupný pokles počtu priznávaných príspevkov na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi. Kým v júni 2018 bol príspevok priznaný 35 842 poberateľom, v júni 2023 to bolo 24 787 poberateľov a v auguste tohto roka bolo započítaných do pomoci v hmotnej núdzi 24 459 poberateľom. Od júna 2018 doteraz tak poklesol počet priznávaných príspevkov na bývanie v rámci pomoci v hmotnej núdzi o 32 percent, kým počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi za to isté obdobie poklesol len o 13 percent.“



Úrady práce vyplatili v auguste 2 037 príspevkov na bývanie poberateľom pomoci v hmotnej núdzi z trojčlenných domácností, 1 503 poberateľom zo štvorčlenných domácností a 1 684 poberateľom z päť a viacčlenných domácností. Najviac príspevkov na bývanie pre poberateľov z domácností s tromi a viac členmi bolo vyplatených v okrese Rimavská Sobota (605 príspevkov), Revúca (324) a Vranov nad Topľou (297). Aj vďaka zvýšenému príspevku na bývanie sa medzimesačne zvýšila priemerná suma pomoci v hmotnej núdzi na jedného poberateľa. Kým v júli 2023 vyplatili úrady práce poberateľovi pomoci v hmotnej núdzi priemerne 151 eur, v auguste to bolo 167 eur.

