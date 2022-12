Slovenské domácnosti nebudú mať regulované ceny na základe trhu, ale naše vlastné regulované ceny, objasnil včera minister práce Milan Krajniak. Ako povedal už v októbri, od budúceho roka by ceny mali stúpnuť na úrovni 20 eur pre priemernú domácnosť. „Z peňazí, ktoré máme schválené do konca tohto roka a na základe návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, by sme vedeli kompletne vyriešiť pre každú domácnosť svietenie, varenie, ohrev teplej vody s malým nárastom, ale veľmi komfortne. Čo sa týka vykurovania, tak tam je to najzložitejšie, pretože máme asi 70 rôznych regiónov na Slovensku podľa toho, ako vykurujú, a tam to prepočítavame, aby to bolo pre každého fér,“ povedal ešte v októbri. A to sa aj stalo.

Ceny elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku nebudú zvyšovať. Plyn zdražie v priemere o 15 %. Zvýši sa aj cena tepla od veľkých teplárenských firiem, a to v priemere tiež o 15 %. Ako povedal na tlačovej besede minister financií Igor Matovič, štát pomôže v boji s drahými energiami dvoma spôsobmi. Priamymi štátnymi dotáciami dodávateľom energií a kontraktom so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorému dodajú domácnostiam silovú elektrinu za zastropovanú cenu na úrovni zhruba 61 eur za megawatthodinu. „Pomoc štátu je tak tých spomenutých 6 miliárd eur. V priemere 3-tisíc eur na slovenskú domácnosť,“ dodal Matovič.

Štyri scenáre domácností - kto si priplatí najviac?

V praxi sa regulácia cien dotkne 4 jednotlivých typov domácností. Na Slovensku máme približne 800-tisíc bytov, ktoré kúria a ohrievajú vodu centrálnym zdrojom tepla. „V tomto prvom príklade počítame s nárastom energií v sume 12 eur,“ vysvetlil Krajniak. Ďalších vyše 100-tisíc slovenských domácností, ktoré ohrievajú vodu aj kúria plynom, si za energie priplatia maximálne 8 eur navyše. Domov, ktoré kúria elektrinou, je na Slovensku približne 50-tisíc.

Tie si podľa Krajniaka nepriplatia ani cent. Štvrtou kategóriu sú domy, ktoré ohrievajú vodu a kúria plynom. V tomto prípade počíta minister s nárastom 19 eur mesačne. Matovič však vyhlásil, že Slováci môžu od budúceho roka platiť za energie ešte menej. „Domácnosti vedia tých 15 percent aj ušetriť, u nás doma napríklad nekúrime v šatníku, lebo je to zbytočné,“ povedal na tlačovej besede.

