Ďalší inflačný balík jednorazovej pomoci predstavuje pomoc vo výške približne 15,6 milióna eur. Má pomôcť najzraniteľnejším pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Ide o jednorazový príspevok 100 eur pre najzraniteľnejšie skupiny, ktoré nezasiahla doterajšia inflačná pomoc. „Prvou skupinou je 23 650 nezaopatrených detí, ktoré sa narodili od 1. júna do 31. októbra. Štát vyplatí jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa na 100 eur," vysvetlil minister práce Milan Krajniak.

Druhou skupinou je 29 400 nízkopríjmových osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. „Doteraz sme vyplatili pomoc ľuďom, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok alebo majú príspevok na asistenciu. Sú však aj ľudia s ŤZP, ktoré majú iné príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by poberal opatrovák alebo príspevok na asistenciu. Práve im vyplatíme jednorazové zvýšenie opakovaného príspevku o 100 eur," objasnil minister.

Treťou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok, je ich 1330. „Ďalšou zraniteľnou skupinou je 14 283 domácností v hmotnej núdzi. Neboli v hmotnej núdzi pred letom, keď sme vyplácali prvú vlnu inflačnej pomoci. Týmto skupinám vyplatíme pomoc automaticky," informuje Krajniak.

Anketa Zvládate ešte zdražovanie? Pomaly už nevyjdem ani od výplaty k výplate. 83% Ešte to zládam, ale šetrím, kde sa dá. 14% Mám dobré príjmy, vôbec to nepociťujem. 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jednorazovú dávku dostane aj 85 433 nezaopatrených detí, ktorých súdom určené výživné je nižšie ako 150 eur. Do druhého balíka dotačnej inflačnej pomoci spadá aj 900 odchovancov centier pre deti a rodiny. „Ide o tých, ktorí v rokoch 2020 až do konca októbra 2022 opustili detské domovy. O príspevok bude môcť požiadať rovnako 2 500 osôb, ktorým bola ukončená náhradná starostlivosť. Neboli síce v detských domovoch, ale v rokoch 2020 až do konca októbra 2022 odišli z náhradných rodín. O inflačnú pomoc budú môcť z tohto druhého balíka požiadať formou dotácie na úradoch práce“ vysvetľuje minister práce.

Článok pokračuje na ďalšej strane: PREHĽAD SKUPÍN A PODMIENKY, ZA AKÝCH IM BUDE INFLAČNÁ POMOC POSKYTNUTÁ »»»