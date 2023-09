Ako pritom objasňuje rezort, trhové ceny energií sú naďalej extrémne vysoké a veľmi volatilné. Zohľadnenie súčasnej úrovne trhovej ceny elektriny by v budúcom roku znamenalo jej výrazné zvýšenie.

„Pri zohľadnení aktuálnych trendov by zvýšenie koncovej ceny elektriny pre domácnosti mohlo prekročiť 80 %," uvádza rezort. Veľký počet domácností by tak mohol prepadnúť do tzv. energetickej chudoby, ministerstvo upozorňuje aj na riziko významného zvýšenia podielu domácností, ktoré nebudú schopné uhradiť svoje záväzky či už v rámci zálohových platieb, alebo vyúčtovania energií.

Rezort preto považuje za opodstatnené prijatie opatrení na zmiernenie dopadov extrémneho zvýšenia cien elektriny na vybranú kategóriu zraniteľných zákazníkov zo segmentu domácností na rok 2024 obdobne, ako boli prijaté na tento rok. Na základe zmluvy tak budú Slovenské elektrárne zaviazané ponúknuť Slovenskému plynárenskému priemyslu na predaj elektrinu s dodávkou v priebehu rokov 2023 a 2024 pre odberateľov elektriny v domácnostiach za cenu 61,2077 eura za jednu MWh.

Slovenské elektrárne sa taktiež zaviažu poskytnúť Slovenskému plynárenskému priemyslu v priebehu budúceho roka finančnú kompenzáciu na účely kompenzovania finančnej hodnoty nedodaného množstva elektriny v roku 2023. „Na druhej strane, Slovenská republika sa zaviaže okrem iného zabezpečiť, aby nebola vyvíjaná, ani podporovaná žiadna iniciatíva smerujúca k zavedeniu dane, ktorá by zaťažila spoločnosť Slovenské elektrárne," konštatuje sa v materiáli.