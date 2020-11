Nekonečná debata o otvorení škôl stále nie je ukončená. Jedno je však už jasné. Návrat detí do škôl v pondelok nie je podľa ministra školstva možný.

Nie je logisticky možné, aby sa školy otvorili v pondelok 30. novembra. Po dnešnom rokovaní vlády to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že poukázal na to, že jednotlivé veci sa nedokážu tak rýchlo naštartovať. O otázke opätovného otvorenia škôl má dnes popoludní rokovať ústredný krízový štáb.

„Definitívny súhlas, ktorý potrebujeme, nepadol," povedal po rokovaní vlády. Otázka je podľa neho stále v štádiu diskusií a vymieňaní názorov.

„V systéme je 800-tisíc detí, ktoré ovplyvňujeme, sú tam učitelia aj riaditelia, ktorí sa musia pripravovať," povedal minister školstva s tým, že viac sa bude k tejto téme vyjadrovať po rokovaní ústredného krízového štábu. Minister si myslí, že aj dva týždne pred Vianocami, počas ktorých by sa mohli žiaci vrátiť do škôl, pomôžu k tomu, aby si deti preopakovali učivo a aby učitelia zistili, na akej úrovni sú.

Žiaci 2. stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a 1. stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne. Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga.

Ústredný krízový štáb v pondelok (23. 11.) riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Premiér Igor Matovič (OĽANO) avizoval návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne tohto roka. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.