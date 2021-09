Vláda v stredu schválila reformu zdravotníctva. Podľa ministerstva zdravotníctva by mala priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V neposlednom rade pacient už nebude blúdiť v systéme, ale bude vedieť, kam má ísť na vyšetrenie či operáciu. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024. „Je to prelomová reforma, ktorá nás stavia na začiatok dlhšej cesty, na konci ktorej by mal byť spokojnejší pacient, spokojný zdravotnícky personál, moderné nemocnice,“ zdôraznil minister Lengvarský.

Po novom by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Na národnej úrovni budú fungovať vysokošpecializované zdravotné zariadenia napríklad na transplantácie orgánov. Koncovú úroveň budú predstavovať nemocnice poskytujúce zložité zákroky ako operácie mozgu či srdca, ktoré budú na západe, v strede a na východe Slovenska. Komplexnú úroveň poskytnú veľké krajské nemocnice, regionálne budú fungovať pre dva až tri okresy.

Anketa Súhlasíte s reformou zdravotníctva? Áno, zákroky by sa mali robiť len v dobrých nemocniciach. 29% Je to otázne, prinesie zlepšenie, ale aj zrušenie mnohých nemocníc. 57% Nie, nechcem mať v meste doliečovací ústav namiesto nemocnice. 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Kameňom úrazu ostávajú komunitné nemocnice, ktoré sú v súčasnosti v každom meste. Mnohé z nich sa totiž zmenia na ústavy dlhodobej starostlivosti, psychiatrie, jednodňové chirurgie či rehabilitačné kliniky. „Táto vláda chce de facto zrušiť 22 regionálnych nemocníc a oficiálne deklaruje, že chce zrušiť 38 percent všetkých akútnych lôžok, čo je 10 729 lôžok," vyhlásil ešte v júni exminister zdravotníctva a poslanec NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Opozícia spomínala napríklad nemocnice v Malackách, Komárne, vo Veľkom Krtíši, v Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote, vo Zvolene, v Brezne, Kežmarku či v Levoči. Pre obyvateľov týchto regiónov by to znamenalo dochádzanie do väčších nemocníc ďalej.

„Žiadna nemocnica a žiadne lôžko nebude zrušené. Nemocnice budú transformované tak, aby pacientovi prinášali väčší komfort, aby sa v nemocniciach cítil bezpečnejšie a bola mu poskytnutá starostlivosť či už akútna alebo dlhodobá taká, ktorá bude viesť k výraznému zlepšeniu jeho zdravotného stavu,“ uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant Oľano).

