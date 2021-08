Víťaz horalkovej vojny podľa sociologičky: Fuu, TOTO sa mnohým nebude čítať ľahko! ×

Výrok Pavla Jakubca, ktorého firma Sedita vyrába obľúbené Horalky, rozdelil Slovákov na dva tábory. Do vojny sa zapojili známe osobnosti aj poslanci, viacerí predajcovia potravín vyradili výrobky Sedity z ponuky, iné ich ponúkajú so zľavou. Sociológovia tvrdia, že je to následok vybičovaných emócií v spoločnosti. Podľa Zuzany Kusej tentoraz neprimerane zareagovali najmä zástancovia očkovania.