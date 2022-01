Regionálny hygienici upozornili na tropické ovocie, ktoré by ste mali jesť najmä v tomto čase. Je totiž plné vitamínov, antioxidantov a minerálov. Nakopne imunitu, chráni pred vírusmi aj voľnými radikálmi a pomáha aj pri chudnutí!

Mandarínky podporujú imunitu, pretože obsahujú vysoké množstvo vitamínu C. Ten je zároveň antioxidantom a chráni bunky pred vplyvom voľných radikálov. Na sociálnej sieti to pripomenul Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto.

Dva až tri kusy tohto ovocia zabezpečia odporúčanú dennú dávku vitamínu C. „V mandarínkach sú tiež vitamíny A, B1, B2, B6, B9 (kyselina listová) a vitamín E. Z mandarínok si náš organizmus doplní viacero minerálov, hlavne draslík, horčík, fosfor, vápnik, sodík, mangán a železo," vymenovali odborníci.

Vďaka vitamínom, minerálom a stopovým prvkom, ktoré mandarínky obsahujú, pomáhajú chrániť cievy, obličky, podporujú činnosť srdca, prispievajú k zmierneniu reumatických bolestí, znižujú riziko infarktu a cievnej mozgovej príhody. „Ovocie obsahuje rozpustnú vlákninu pektín, ktorá napomáha pri trávení, plynatosti a znižovaní hladiny zlého cholesterolu v krvi," spresnil RÚVZ.

Mandarínky majú nízky glykemický index, sú preto vhodným ovocím aj pre diabetikov a ľudí redukujúcich svoju hmotnosť. „Vo vyššom množstve je v mandarínkach prítomný synefrín, ktorý pomáha uvoľniť upchatý nos a dokáže tiež spaľovať tuky," priblížili odborníci.

Toto chutné ovocie môžeme pridať do rôznych šalátov, dezertov, na prípravu smoothie a sviežej limonády. Svoje využitie má aj kôra z mandarínok, v ktorej je prítomný salvestrol, prírodná ochranná látka s protirakovinovým účinkom. „Dôležité je aj správne skladovanie mandarínok, a to na tmavom mieste a pri teplote do ôsmich stupňov Celzia," dodal RÚVZ.

Prečítajte si tiež: