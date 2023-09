Trhané kuracie štvrte s mrkvou

Kuracie mäso a mrkva: zdravé a chutné. Zdroj: Shutterstock

80 min

nízka náročnosť

6 porcií

Suroviny: 2 litre vývaru, 2 lyžice tekutého slepačieho bujónu, 3 kuracie štvrte, 3 mrkvy, 1 zväzok petržlenovej vňate, 1 lyžička masla, 1 lyžička hladkej múky, štipka soli, štipka čierneho mletého korenia, pol lyžičky citrónovej šťavy, ryža.

Postup: Mäso umyjeme, osušíme a vložíme do veľkého hrnca. Prilejeme vývar a pridáme koncentrovaný hydinový bujón. Pridáme očistenú mrkvu vcelku. Varíme, až mäso pôjde dobre od kosti - asi 30 - 45 minút. Potom mäso aj mrkvu vytiahneme. Na panvici rozohrejeme maslo a prisypeme do neho múku. Dôkladne premiešame a zásmažku za stáleho miešania zalejeme vývarom. Mrkvu nakrájame na väčšie kúsky a kuracie mäso natrháme rukami na menšie kúsky. Do zahusteného vývaru pridáme mäso, mrkvu a nasekanú petržlenovú vňať. Zamiešame a varíme ešte 5 minút. Potom môžeme jedlo ľahko dochutiť citrónovou šťavou. Podávame s ryžou.

Zapečené zemiaky sú dobré! Recept na ďalšej strane