Fazuľová polievka Fasolada

Grécka fasolada vám určite bude chutiť. Zdroj: Great Stock!

90 min

stredná náročnosť

6 porcií

Suroviny: 500 g bielych fazulí, 2 stredne veľké mrkvy (môže ich byť aj viac), 1 červená cibuľa, 2 jarné zelené cibuľky s vňaťou, hrsť čerstvej zelerovej vňate, 2-3 paradajky, lyžička paradajkového pretlaku, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie.

Postup: Fazule prepláchneme a namočíme do 1,5 l vody. Najlepšie cez noc, na 10 – 12 hodín. Pred varením vodu vymeníme za čistú. Nad fazuľami by mala byť voda na dva prsty. Fazule pomaly varíme 1 hodinu v neosolenej vode. Po hodine varneia by mali byť takmer mäkké. Ak nie sú, varíme dlhšie – nie však do úplného zmäknutia, pretože sa ešte budú variť so zeleninou a mohli by sa rozpadať. Takmer domäkka uvarené fazule zlejeme cez sitko a necháme odkvapkať.

Paradajky rozkrojíme napoly a na hrubom strúhadle prepasírujeme dužinu až ku šupke. Získame tak zaručene čerstvé prírodné paradajkové pyré.

V hrnci ľahko rozohrejeme olivový olej. Postupne do hrnca nasypeme nadrobno nakrájanú cibuľu a na kolieska nakrájanú mrkvu. Pridáme nahrubo nasekanú zelerovú vňať. Nakoniec pridáme nakrájanú jarnú cibuľku aj so zelenou vňaťou. Za stáleho miešania restujeme 5 minút. Potom trochu podlejeme vrelou vodou tak, aby bola zaliata všetka zelenina. Takto zeleninu dusíme ďalších 5 minút. Potom pridáme paradajkové pyré, zamiešame a nasypeme predvarenú fazuľu. Navrch dáme paradajkový pretlak. Všetko dobre premiešam, osolíme a okoreníme. Zalejeme vriacou vodou tak, aby bola na 2 prsty nad fazuľami. Varíme 30 minút, kým sú fazule úplne mäkké.



Skúste grécky šalát ako samostatné jedlo alebo ako prílohu: Recept na ďalšej strane!