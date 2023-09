Zemiaková polievka

Zemiakova polievka je klasika, ktorá nesklame. Zdroj: ZDRAVIE

35 min.

nízka náročnosť

6 porcií

Suroviny: 1 cibuľa, 6 zemiakov, olej alebo masť, 1 zarovnaná ČL mletej rasce, mleté čierne korenie, plátok zelenej papriky (nemusí byť), 4 strúčiky cesnaku, soľ, 1 PL hladkej múky, 1 ČL mletej červenej papriky, 1 – 1,5 ČL majoránky

Postup: Cibuľu nakrájame na kocky a dáme dusiť na oleji alebo masti. Pridáme očistené a na kocky nakrájané zemiaky a pár minút ešte podusíme. Pridáme rascu, poprášime mletým čiernym korením a ešte dve minúty na plameni premiešavame. Zalejeme vodou, najlepšie horúcou z rýchlovarnej kanvice. Pridáme soľ, ak máme, tak aj kúsok zelenej papriky, a pretlačíme cesnak. Varíme, kým nie sú zemiaky mäkké. Z hladkej múky spravíme zápražku, dáme do nej mletú červenú papriku a dáme do zemiakovej polievky. Po pridaní zápražky dáme do zemiakovej polievky aj majorán a necháme pár minút povrieť.

