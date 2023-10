Aj klasické jedlá sa dajú pripraviť inak a netradične! Máme pre vás štyri takéto recepty, s ktorými navaríte dobre a chutne. A predtým nakúpte za diskontné ceny v Lidli, vyjde vás to lacnejšie.

Pečené morčacie stehno s ryžovo-brokolicovo-avokádovým pyré

Morčacie mäso je zdravé a chutné. Zdroj: Wittekova Laura Spolocnost7plus

150 min.

nízka náročnosť

5 porcií

Suroviny: 1 morčacie stehno (cca 800 g), 2 PL olivového oleja, korenie podľa chuti (cesnakové, paprika, mleté čierne, drvená rasca), 1 ČL morskej soli, 1/2 hrnčeka vody, 80 g obľúbenej ryže, 1/2 avokáda, 200 g brokolice, 2 strúčiky cesnaku, 1/2 cibule, 1/2 ČL soli, 1/4 ČL mletého čierneho korenia, kúsok čerstvej bazalky

Postup: Morčacie stehno umyjeme a dáme na pekáč. V malej miske zmiešame olivový olej s korením a so soľou. Marinádou potrieme stehno a podlejeme ho 1/2 hrnčekom vody. Stehno zakryjeme alobalom a pečieme 1 hodinu pri 200 stupňoch. Po hodine ho obrátime na druhú stranu, opatrne polejeme výpekom a pečieme ešte 40 – 60 minút na 180 stupňoch. Mäso by malo byť po dopečení mäkké a malo by sa odlupovať od kosti.

Zatiaľ čo sa mäso pečie, pripravíme pyré. Ryžu uvaríme vo vode so soľou, s nadrobno nakrájanou cibuľou a s korením (bez čerstvej bazalky). V druhom malom hrnci privedieme vodu do varu a uvaríme v nej brokolicu (zhruba 8 minút). Brokolicu precedíme a rozmixujeme v mixéri spolu s 1/2 avokáda, 2 strúčikmi cesnaku a čerstvou bazalkou. Nakoniec do pyré primiešame uvarenú ryžu.

