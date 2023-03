Venujete pozornosť farbe svojho moču? Jeho odtieň sa môže meniť v závislosti od toho, čo jeme a pijeme, no ak je oranžový, môže to mať viacero príčin. Tmavý moč je aj príznakom choroby pečene!

Denne by sme mali vypiť okolo 2 až 2,5 litra tekutín, no v lete alebo pri fyzickej záťaži naše telo potrebuje ešte oveľa viac tekutín. Väčšina dospelých napriek tomu denne vypije len 800 mililitrov až dva litre vody. To je podľa lekárky Shree Datty z kliniky MyHealthcare žalostne málo. Informuje o tom britský denník The Sun.

Čistý moč má silne žltý pigment, čo znamená, že ak ste dostatočne hydratovaný, jeho farba by mala byť svetložltá až číra. V opačnom prípade sa niečo vo vašom organizme zmenilo, pretože oranžová farba, ktorú vidíte v toaletnej mise, nie je prirodzená.

1. Zmena jedálnička

Farbu moču môže do istej miery ovplyvniť aj naša strava. Platí to najmä v prípade, ak ste do nej zaradili betakarotén. Toto farbivo podmieňuje tvorbu vitamínu A a obsahujú ho napríklad marhule, mrkva či sladké zemiaky. Betakarotén sa dá zohnať aj ako doplnok stravy a užívajú ho ženy, ktoré sa chcú na dovolenke pekne opáliť.

Mrkva obsahuje farbivo betakarotén. Zdroj: Picasa

Pokračovanie na ďalšej strane>>