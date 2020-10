Hrozba druhej vlny koronavírusu zvýšila aj dopyt po vakcíne proti chrípke. V septembri bola ešte dostupná, no len tak sa po nej zaprášilo. Očkovanie totiž nepriamo chráni aj proti COVID–19. Vakcíny sa ale objednávajú na jar a keďže nik netušil, že príde pandémia, nedostanú sa k nej všetci Slováci.

Očkovacie látky proti chrípke sa momentálne na Slovensku nedajú zohnať. „Tento rok som sa chcel dať zaočkovať, aby som sa chránil aspoň pred tým, čo sa dá. No lekár mi povedal, že vakcíny nie sú, najskôr budú v polovici októbra,“hovorí Bratislavčan Vilo.

Jeho slová potvrdzuje aj viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Miroslava Snopková. „Nie je dostatok vakcín. Naprieč Slovenskom je záujem väčší ako v minulosti. Denne do lekární volajú desiatky pacientov, ktorí majú záujem sa o zaočkovanie, avšak vakcínu nevedia zohnať.“

Podľa predsedníčky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzany Krištúfkovej by sa mali očkovať najmä seniori a zdravotníci. „Ťažko povedať, či bude dostatok očkovacej látky, ale bude dodávaná postupne,“uviedla Krištúfková.

Minulý rok sa nechali zaočkovať len vyše štyri percentá pacientov na Slovensku. A to je v súčasnosti problém. „Tých necelých 5 % populácie, čo sa každoročne dáva očkovať, nie je dôvodom, aby výrobcovia dovážali zásobu vakcín pre 20, 30 či 40 % obyvateľov,“vysvetľuje lekárnička.

Vakcína proti chrípke je pritom špecifická. Každý rok sa mení jej zloženie podľa posledných kmeňov chrípky, ktoré prevládali predošlú sezónu. Objednáva sa už začiatkom roka. „Podobne ako v minulých rokoch sa predobjednávky robia v priebehu mesiacov február - marec. Navýšenie objednávok oproti minulým obdobiam je možné v čase predobjednávok, nie v čase očkovacej sezóny,“ vysvetlila. Na jar však nik nemohol tušiť, že tak významne narastie záujem o chrípkové vakcíny.

Ľudia sa chcú dať očkovať, pretože v súčasnej situácii vás to môže ochrániť hneď dvakrát. Pred samotnou chrípkou, ale aj pred lepším zvládaním koronavírusu. „Keď ochoriem na chrípku, oslabím si imunitu a ľahšie sa nakazím aj covidom,“ vysvetlila Zuzana Krištúfková, predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Najvhodnejší čas na podanie vakcíny sú mesiace október a november.

Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že situáciu monitoruje. No vakcíny objednávajú lekárnici. Vakcín Influvac Tetra doviezli pre túto sezónu na Slovensko 170-tisíc, v mnohých lekárňach sa však minuli. Priviezli už aj 130-tisíc vakcín Vaxigrip Tetra od firmy Sanofi Pasteur. Do lekární by sa mali dostať najbližšie dni. „S ohľadom na výrobné a logistické procesy vakcín proti chrípke, a tiež kvôli pandémii COVID-19, je potrebné avizované množstvo dávok vakcín považovať za konečné,“dodala Snopková.

Mohlo by vás zaujímať: