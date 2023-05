Vysoké ceny potravín nám nedajú spávať! Zatiaľ čo minulý rok sme za jeden veľký nákup nechali v priemere 100 eur, dnes je to o 28 eur viac. Zmenilo sa aj nákupné správanie Slovákov. Zatiaľ čo sme pred rokom chodili na veľké nákupy približne raz do týždňa, dnes chodíme nakupovať častejšie, avšak za menej peňazí. Situácia na trhu sa však upokojuje. Budú potraviny konečne lacnejšie?

Časy, keď sme za maslo zaplatili v niektorých obchodných reťazcoch viac ako tri eurá, sú už našťastie za nami a ako predpovedajú analytici, čoskoro majú zlacnieť aj iné potraviny. Dôvodom je klesajúca inflácia. Zatiaľ čo v januári dosahovala 15,2 percenta a vo februári 15,4 percenta, v marci začala konečne klesať. „Marcová inflácia sa konečne zmiernila a tempo rastu cien dosiahlo 14,8 percenta. Ide o najnižšiu infláciu za posledných 6 mesiacov. Očakávame, že v ďalších mesiacoch sa inflácia bude postupne zmierňovať a to isté bude platiť aj pre ceny potravín,“ vysvetľuje analytička 365.bank Jana Glasová.

V rovnakom tempe pokračovalo znižovanie aj v apríli. „Na Slovensku klesla harmonizovaná inflácia v apríli zo 14,8 percenta na 14 percent medziročne a klesá druhý mesiac za sebou. Je to najnižšia úroveň od septembra minulého roku,“ vysvetľujú analytici z ČSOB. „Zdá sa, že najhoršie by sme mohli mať za sebou. Naznačujú to dáta z ďalších krajín, ako aj svetové ceny potravín. Ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov rástli na Slovensku v apríli tempom 22 percent (marec 24 percent), čo je najpomalšie tempo od septembra 2022,“ hovoria analytici. Spomaľovanie potravinovej inflácie pozorujú už aj v ďalších krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko, Taliansko alebo Holandsko.

Koniec zdražovania predpovedá aj Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne. „Očakávame, že inflácia už dosiahla svoj vrchol a rýchly odhad naznačuje, že smerom nadol zamierili už aj potraviny. Postupný medzimesačný pokles očakávame vo viacerých kategóriách potravín,“ predpovedá.

Do boja s vysokými cenami sa pustili aj naše obchodné reťazce, ktoré zastropovali ceny vybraných druhov potravín. Aj keď jedny sú za a nižším cenám sa tešia najmä zákazníci, podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) ide o podvod. „Zastropovanie cien potravín práve v tomto čase je preto podľa nás podvod a zavádzanie spotrebiteľov, za ktoré je zodpovedné MPRV," konštatoval riaditeľ inštitútu Martin Halás. Dodal, že v dôsledku toho nebudú potraviny nakupovať lacnejšie, ale ich nákupy budú minimálne na súčasnej historicky najvyššej úrovni, keď sú potraviny najdrahšie.

Môžu nám zastropované ceny potravín uškodiť?