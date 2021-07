1. Predtým, ako človek nastúpi do rozhorúčeného auta, je vhodné jeho priestory vyvetrať otvorením okien a dverí, urobiť tzv. prievan a znížiť tým teplotu vnútri.

2. Nastavenie klímy by malo byť postupné, a teda pomaličky prejsť od vyšších teplôt k tým nižším. To isté platí aj pri vystupovaní z auta.

3. Pred koncom jazdy je vhodné klímu postupne stlmovať a zvyšovať teplotu tak, aby po vystúpení do horúceho exteriéru nedostal človek teplotný šok.

4. Čo sa týka výšky nastavenej teploty v aute, je to veľmi individuálne a každému vyhovuje niečo iné. Najpríjemnejšie však vníma ľudský organizmus teploty medzi 21 – 23 ⁰C.

5. Po vystúpení z vozdila, predné a zadné sklo na aute zabezpečte tienidlami.