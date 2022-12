Po odmlke spôsobenej pandémiou je späť! Obľúbený ikonický kamión Coca-Cola dovezie tento rok vianočnú náladu aj do vášho mesta. Svoju roadshow po Slovensku odštartoval v sobotu 3. 12. v Piešťanoch a postupne až do 22. decembra navštívi až dvadsiatku slovenských miest. Pozrite, kedy ho môžete vidieť vo vašom meste.

V každom meste je okrem kamiónov pripravený sprievodný program so Santom a škriatkami nielen pre rodičov s deťmi, ale pre všetkých, ktorí sa chcú slávnostne naladiť. Chýbať nebude ani Coca-Cola Food Truck s horúcim vianočným nealko punčom z FuzeTea či vianočným nápojom Coca-Cola so škoricou a sladké či slané občerstvenie. Program bude začínať o 16. hodine, Santa dorazí o pol hodiny neskôr a zdrží sa až do 18.30 h. Kedy príde do vášho mesta, si pozrite TU.



Kamióny tento rok okrem atmosféry Vianoc privezú do miest aj akciu „Kúzlo darovať“, v rámci ktorej sa Coca-Cola spojila s Českým a Slovenským Červeným krížom, aby pomohla ľuďom v núdzi.



Za každú objednávku jedla a pitia či nákup vianočných predmetov daruje Coca-Cola tržbu Červenému krížu. Návštevníci na mieste následne uvidia vďaka špeciálnej LED obrazovke aktuálne vybranú čiastku z útrat za občerstvenie a vianočné predmety aj to, ako suma postupne rastie a koľko zatiaľ dokázali na dobrú vec prispieť. Celkovo Coca-Cola, spoločne s účastníkmi podujatia, venuje Červenému krížu v Čechách a na Slovensku dohromady takmer 40 000 eur.



„Coca-Cola prináša to pravé vianočné kúzlo medzi ľudí už dlhé roky. Pri svojich aktivitách nikdy nezabúda na potrebné, preto ani tohtoročná vianočná kampaň nie je výnimkou. Prostredníctvom Červeného kríža aj tento rok obdarujeme ich klientov, aby pre nich sviatky boli radostnejšie,“ hovorí Veronika Nemcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR.



„Vážime si pokračujúcu spoluprácu s Coca-Cola, ktorá každoročne v rámci vianočného obdobia nezabúda ani na potrebné. Vybranou čiastkou potešíme osamelých seniorov až v dvadsiatich mestách a obciach Slovenska, ktorí dostanú darčekové vianočné balíčky. Dúfame, že im takýmto darčekom spríjemníme vianočné chvíle,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.