Poctivo triedite odpad a vyhadzujete zvlášť smeti do komunálu, plastov či papiera? Potom vás poriadne dorazí najnovšie zistenie. Zdá sa, že to, o čom sa dlho len šepkalo, je realitou. Zberné autá odpad zo žltých kontajnerov na plast odnášajú rovno do spaľovne namiesto toho, aby sa ešte predtým vytriedil. Kontrolovať by to mal štát, no to sa nedeje. Minister životného prostredia Ján Budaj sľubuje rázne kroky.

Na problém upozornili zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Vyzbierané PET obaly sa podľa nich nie vždy recyklujú, ale končia v spaľovniach či na skládkach odpadu. „Pre zberovú spoločnosť je často oveľa výhodnejšie predať vyzbieraný PET materiál spolu s ďalšími plastami do spaľovne alebo na energetické zhodnotenie, pretože s tým má menšie náklady ako s recyklovaním PET materiálu,“ povedal viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Okrem zástupcov zamestnávateľov tieto informácie pred časom potvrdili aj investigatívni novinári z Denníka E. Mesiac sledovali smetiarske auto v Pezinku, ktoré raz za týždeň zbieralo vytriedený plastový odpad zo žltých kontajnerov. Poistili sa aj tak, že do jedného z kontajnerov vložili zariadenie na sledovanie pohybu.

Ich zistenia boli šokujúce. Smetiarske auto s plastami zamierilo rovno do firmy na drvenie odpadu, ktorý sa upravuje na tuhé palivo a spaľuje sa napríklad v cementárňach. Po správnosti by však plastový odpad mal ísť najprv na triediacu linku, kde sa ešte preberie. Do spaľovne by už mali ísť iba tie obaly, ktoré sa recyklovať nedajú a teda napríklad PET fľaše v takom odpade nemajú čo robiť.

„Zberové spoločnosti nepodliehajú v tomto systéme prakticky žiadnej kontrole zo strany organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), a práve preto môže dochádzať k prípadom, v ktorých vyzbieraný PET materiál nekončí v recyklačnom centre, ale v spaľovni či dokonca na skládke," upozorňujú zástupcovia RÚZ.

Členmi RÚZ sú aj výrobcovia, ktorí vyrábajú a uvádzajú na trh produkty v plastových obaloch. Či už je to výrobca nápojov, jogurtov či balenej šunky, vopred musí zaplatiť poplatky za neskoršie zaobchádzanie s týmito obalmi. Nejde pritom o žiadne drobné. Kým v ešte v minulom roku to bolo okolo 120 eur za tonu plastu, dnes je to už viac ako 500 eur. To sa, samozrejme, premietne aj do cien tovarov, ktoré zaplatíme my spotrebitelia.

