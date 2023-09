Po veľkom zdražovaní všetci čakali veľký rast miezd. Ako ukazujú dáta, platy rastú, no všetko naokolo sa ešte stále zdražuje rýchlejším tempom. Priemerná hrubá mesačná mzda stúpla o 9,5 percenta, no po započítaní vplyvu inflácie medziročne klesla o 4,9 percenta. Novinkou je, že naše platy už nie sú atraktívne ani pre Ukrajincov či Srbov, ktorí vo veľkom utekajú na Západ. Kto príde na ich miesta?

Viac ako 80-tisíc voľných pracovných miest nemá kto obsadiť. Slováci o ne nejavia záujem, firmy musia loviť v zahraničných vodách. Problém nájsť zamestnancov potvrdzujú aj čísla Asociácie personálnych agentúr. „Pred desiatimi rokmi malo nedostatok ľudí asi 45 percent slovenských firiem, teraz je to približne 75 percent. A očakáva sa, že v roku 2030 až 90 percent našich firiem nebude vedieť nájsť vhodnú pracovnú silu, čo predstavuje veľké riziko pre celú našu ekonomiku,“ uviedla prezidentka asociácie Zuzana Rumis.

Pretrvávajúci nedostatok domácej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu núti firmy k zvyšovaniu miezd. Nie všetky firmy si to však môžu dovoliť. „Zvyšovanie miezd nestačí pokrývať mieru inflácie, takže dôsledkom je pokles reálnej mzdy a nárast fluktuácie. To negatívne ovplyvní výšku životnej úrovne a spôsobí čiastočnú stagnáciu trhu s tovarom a so službami,“ doplnil riaditeľ Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo s tým, že nie všetky firmy dokážu dlhodobo zvládať zvýšené náklady. Preto budú niektoré z nich musieť prepustiť menej kľúčových pracovníkov.

Pre chýbajúcich domácich pracovníkov sa pozornosť pracovného trhu naprieč všetkými segmentmi obracia na pracovnú silu zo zahraničia, najmä z krajín mimo EÚ. Slovenskí zamestnávatelia s nimi majú podľa výsledkov prieskumu pozitívne skúsenosti. Malo však dodal, že ich náboru bránia zle nastavené pravidlá ekonomickej migrácie a vysoká miera neserióznych poskytovateľov zahraničných zamestnancov. „Novela týkajúca sa zamestnávania pracovníkov zo zahraničia síce tento proces zjednodušila a zamestnávatelia môžu uplatniť zrýchlený režim v nedostatkových povolaniach, ako sú zdravotnícke profesie, IT či kamiónová doprava, slovenskému trhu však chýbajú aj pracovníci z automotive a výroby,“ priblížil Malo.

