Nový rok so sebou už tradične prináša viacero zmien pre státisíce Slovákov. Dotknú sa všetkých, ktorí pracujú, poberajú sociálne dávky alebo majú rodiny s deťmi. Kým niektorým sa dávky zvýšia, viaceré ostanú zmrazené či na úrovni minulého roka. Od januára sa treba pripraviť aj na dlho ohlasované zvýšenie energií.

1. Vyššie dôchodky, ale len o 1,3 %

Penzisti dostanú už v januári vyššie dôchodky vďaka pravidelnej valorizácii. „Dôchodky sa zvýšia o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov,“ informovala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Tí najbiednejší však nedostanú nič navyše. Vláda zmenila mechanizmus výpočtu dôchodkov. Od roku 2022 už seniori nedostanú garantovanú pevnú sumu, aby neboli znevýhodnení. Vlani to bolo 9,40 eura. Doplatia na to ľudia s nižšími dôchodkami. Ak má niekto dôchodok 400 eur, jeho penzia stúpne len o 1,3 %, čo je 5,20 eura.

2. Vyššia minimálna mzda

Od prvého januára 2022 sa zvýši mesačná minimálna mzda o 23 € na 646 eur, čo je 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za rok 2020, ktorá bola 1 133 eur. Na 646 eur má nárok len zamestnanec, ktorý pracuje na plný úväzok. V čistom mu príde výplata 525,65 eur, čo je o 17,21 eura viac ako vlani. Minimálna hodinová mzda sa pritom zvýši o 0,133 eura na 3,713 eur.

3. Vyššia PN, materská, ošetrovné aj tehotenské

V roku 2022 sa zmení maximálna výška viacerých sociálnych dávok, keďže stúpol maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa počítajú. Najlepšie zarábajúci dostanú PN-ku maximálne vo výške 1 229,30 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 270,30 eura. Materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 676,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 732,10 eura pri 31-dňovom mesiaci. Dávka ošetrovné, nie pandemické, dosiahne maximálnu výšku 573,70 eura. Maximálne tehotenské bude vo výške 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.