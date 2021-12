Tri verzie opatrení za tri dni. Len v pondelok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) predstavil návrh opatrení od odborníkov, aby ich už v utorok v parlamente komunikovali inak. Nakoniec v stredu kabinet ministrov schválil balíček výnimiek z lockdownu, ktoré platia oddnes. Nové pravidlá vyvolali vlnu posmeškov. Slováci nechápali, čo to vláda vymyslela. Môžete sa nahrnúť do nákupných centier, stretnúť na lyžovačke, ale v kruhu rodiny nie. To však nie je jediný paradox. Pozrite, čo vlastne začalo platiť!

1. Za rodinou nie, na svah áno?

- Najväčší údiv vyvolalo opatrenie, že návšteva príbuzných a to ani v rámci okresu nepatrí do vládou schválených výnimiek zo zákazu vychádzania. Na druhej strane napríklad lyžiarske strediská môžu otvoriť pre očkovaných a prekonaných. Minister Lengvarský vysvetľuje zákaz cestovania za rodinou ako snahu o zníženie mobility. Covid sa šíri najmä vnútri medzi domácnosťami, na druhej strane v preplnených nákupných centrách sa mu pravdepodobne nevyhnete tiež.

2. Môžem teda cez Vianoce cestovať za rodinou?

- Nie, momentálne sú návštevy blízkych zakázané. „O bublinách nebola reč, tak isto nebola reč o cestovaní, iba o esenciálnom. To znamená výnimky sú na to, aby sme si mohli ísť nakúpiť, k lekárovi, so psom atď. Cestovanie na účely návštevy tam nie je,” povedal Lengvarský. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už avizoval, že stretávanie blízkych ešte prehodnotia.

3. Odkedy platia nové pravidlá?

- Súhrn nových opatrení je rozdelený na viac fáz. Oddnes, 10. decembra, sa otvoria obchody, lyžiarske strediská či kaderníčky. Od pondelka 13. decembra pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredoškolákov začína platiť dištančná výučba. Od 25. decembra môžu otvoriť ubytovacie zariadenia.

4. V ktorých obchodoch môžem nakupovať?

- Otvoria sa všetky obchody, ale len pre očkovaných a prekonaných (OP). Neočkovaní budú môcť len do esenciálnych prevádzok. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) označil otvorenie obchodov za dobrú správu aj vzhľadom na to, že niektorí obchodníci majú veľkú časť príjmov najmä v predvianočnom období. Dodržiavanie OP režimu v obchodoch musia podľa neho zabezpečiť a kontrolovať príslušné zložky štátnej správy. „Mojou úlohou nie je starať sa o OP, mojou úlohou je starať sa o to, aby tí, ktorí chcú podnikať, mali čím menej prekážok," dodal Sulík.

5. Kde nakúpia neočkovaní?

- Neočkovaní môžu navštíviť len tzv. esenciálne obchody, teda nevyhnutné pre život. Patria sem napríklad potraviny, drogéria, lekárne, predajne novín a tlačovín, benzínky, predajne s krmivom pre zvieratá či výdajné miesta. V zozname sú aj prevádzky ako pošta, banka, telekomunikačný operátor, veterinárna ambulancia či zberné dvory. Obuv a domáce potreby už nebudú súčasťou esenciálnych obchodov.

