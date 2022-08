Zdraželi potraviny, dovolenky, ale aj benzín! Ak sa aj vy chystáte v auguste na dovolenku autom, mali by ste si dopredu naplánovať, v ktorej krajine natankujete. Už len cestou do Chorvátka sa ceny na benzínových pumpách v jednotlivých krajinách poriadne líšia. Kde natankujete najdrahšie a kde najlacnejšie v celej Európe?

Musíme počítať s tým, že tohtoročná dovolenka nás vyjde drahšie ako po minulé roky. Dôvodom je vysoká inflácia, výrazne rastúce ceny potravín, ceny v reštauráciách, priplatíme si aj za ubytovanie v hoteloch a, samozrejme, aj za ceny pohonných látok.

„Veľa Slovákov smeruje v lete k moru do obľúbeného Chorvátska, kde stále platí, že natankujeme lacnejšie ako u nás,“ pripomína Jana Glasová, analytička 365.bank. Ceny 95-oktánového benzínu sa tam hýbu v okolí úrovne 1,77 eura/l. Lacnejšie ako u nás natankujeme aj v Slovinsku, a to za 1,7 eura za liter. Podobne nás vyjde benzín aj v Rumunsku a Bulharsku. Čo sa týka našich susedov, lacnejší benzín natankujete aj v Poľsku, a to 1,55 eura/l, v Maďarsku zas platí zastropovaná cena benzínu len pre miestnych obyvateľov, a to 1,25 eura/l.

Zahraniční turisti za túto sumu nenatankujú. Platia pre nich trhové ceny, ktoré sú niekedy vyššie ako na našich pumpách. Preto, keď budete prechádzať cez Maďarsko, si prv než vyrazíte, nezabudnite natankovať za slovenské ceny, ktoré sa pohybujú na hranici 1,83 eura za liter. Podobné ceny ako u nás sú v Nemecku, tiež sa hýbu okolo 1,80 eura/l, v Rakúsku zas zaplatíte okolo 2 eur za liter.

Prvenstvo v rebríčku krajín s najlacnejším benzínom si drží Turecko, ktoré je jednou z našich najobľúbenejších letných destinácií. Takže ak si tam požičiame auto, na pumpe zaplatíme za liter benzínu zhruba 1,20 eura. Na druhom mieste sa nachádza Maďarsko s úradnými cenami a tretí najlacnejší benzín nájdeme na Malte, kde za liter zaplatíme približne 1,35 eura. Ceny nižšie ako 1,60 eura za liter sú ešte v Macedónsku a v Poľsku.

Ak sa však chystáte dovolenkovať v severských krajinách, pripravte sa na to, že si siahnete hlbšie do vrecka. Ceny 95-oktánového benzínu sú tam totiž najvyššie zo všetkých štátov EÚ.

