Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa naplno rozbehne už čoskoro. Ministerstvo životného prostredia včera vyhlásilo výzvu na správcu zálohového systému, ktorý bude mať na starosti logistiku a nastavenie systému. Mal by byť známy do konca roku 2020. Na vyčistenie lesov od odpadu má ministerstvo aj ďalší trik, veľký jednorazový zber.

Zákon o zálohovaní plastových PET fliaš a nápojových plechoviek je dôležité spustiť od januára 2022. „Nastavili sme legislatívu tak, aby sme zbavili slovenské lesy, rieky a jazerá plastového odpadu a zároveň, aby bol celý systém pre spotrebiteľov čo najkomfortnejší a motivoval k triedeniu aj tých ľudí, ktorí inak odpady netriedia,“povedal minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa jeho slov by sa mala do roku 2025 dosiahnuť 75-percentná návratnosť, do roku 2027 až 90-percentná návratnosť. Ambíciou ministerstva je dosiahnutie vyššej, ba až absolútnej návratnosti.

Správca bude v praxi rozhodovať o technickom a logistickom nastavení systému, spôsobe zberu PET fliaš či rozmiestnení zberových automatov.

Zálohovanie PET fliaš má byť spoplatnené 12 centmi, zálohovanie hliníkových obalov nápojov 10 centami centmi. Je dosť možné, že sa to odrazí aj na cenách nápojov. „Spotrebiteľ si tam odloží 10 alebo 12 centov a vyberie si ich, keď nám vráti fľašu. Keď nám ju nevráti, tak ju niekomu venoval. Verím, že sa nájde niekto, kto to vyzbiera a tie peniaze si zoberie,“ dodal Budaj.

Zálohovanie bude dostupné všade, nie všade však budú automaty. Každý, kto bude predávať fľaše, bude povinný ich aj prijať naspäť. Fľaše sa však budú vracať na základe čiarového kódu, za obaly z iných krajín preto peniaze nedostanete. „Za fľašu napríklad zo susedného Rakúska nebude vrátená záloha, nakoľko za ňu nebol do systému vybratý ten poplatok 12 centov,“ objasnil minister. Fľaše a plechovky navyše budú pravdepodobne musieť byť v nepoškodenom stave.

Minister zároveň navrhne jednorazové vykúpenie aj neoznačených obalov, ktoré sa už teraz nachádzajú v slovenských lesoch. „Zber by mohol trvať asi pol roka, za fľašu či plechovku dostanú ľudia možno 5 centov. Verím, že to motivuje dostatok ľudí a vyzbierame umelé hmoty a hlinikové plechovky z celého Slovenska,“ dodal Budaj. Na Slovensku sa podľa ministerstva vyprodukuje a do obehu dostane ročne jedna miliarda plastových fliaš a 100 miliónov hliníkových obalov nápojov.