Vo svojej najnovšej správe to konštatujú analytici Bencont Investments. Priemerné nájomné s energiami sa dostalo po 18,07-percentnom medziročnom raste na 836 eur, resp. na 14,94 eura za meter štvorcový. Do nájomného sa tak počas prvého štvrťroka naplno pretavil rast cien energií. O 10,1 percenta vzrástlo na medziročnej úrovni aj čisté nájomné bez energií.

Sekundárny trh bol podľa analytikov podobne ako aj trh novostavieb zásadne ovplyvnený zvýšenými úrokovými sadzbami, ktoré pri vysokej inflácii oslabovali dopyt. „Ceny novostavieb sa už tretí štvrťrok v rade držia na rovnakej úrovni okolo 4 930 eur za meter štvorcový," uvádzajú. Rozdiel medzi priemernou novostavbou a priemerným bytom na sekundárnom trhu bol v prvom štvrťroku až 1 347 eur za meter štvorcový, resp. 37,6 percenta.

Priemerná absolútna cena sa oproti predchádzajúcemu kvartálu znížila o 8,25 percenta na aktuálnych 223 485 eur. „K výraznejšiemu zníženiu absolútnej ceny prispel okrem zníženej jednotkovej ceny aj pokles priemernej rozlohy ponúkaných bytov na sekundárnom trhu o 3,33 percenta," vysvetľujú analytici s tým, že staršie byty ponúkané v Bratislave mali priemerne 63,51 metra štvorcového.

Priemerná cena nájmu v kompletne zrekonštruovanom byte dosahovala 803 eur, pri priemernej rozlohe 57,46 metra štvorcového, a priemerný nájom v čiastočne zrekonštruovanom byte 743 eur. Novostavbu prenajímanú z druhej ruky bolo v prvom štvrťroku možné si prenajať v priemere za 923 eur.

Rok 2023 bude podľa hlavného analytika Bencont Investments Rudolfa Bruchánika sprevádzať oslabený dopyt po nehnuteľnostiach z dôvodu vysokej inflácie, vysokých úrokových sadzieb a poklesu reálnych miezd. „V blízkej dobe očakávame, že ceny starších nehnuteľností môžu klesnúť do 3 až 5 %. Dlhodobý klesajúci trend ale neočakávame a v druhej polovici roka predpokladáme skôr zastabilizovanie situácie," uvádza s tým, že v druhej polovici roka by sa mohol spomaliť inflačný rast, zatiaľ čo bude pokračovať nadpriemerný mzdový rast a úrokové sadzby by mohli dosiahnuť svoj vrchol a zastabilizovať sa. „Dostupnosť bývania by sa tak po prudkom zhoršení v roku 2022 mala v roku 2023 zlepšiť,“ uzatvára Bruchánik.

