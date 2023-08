Dlhé roky predpisovali všeobecní lekári aj také lieky, ktoré by ste dostali len od špecialistu. Predvlani sa však všetko zmenilo. Všeobecní lekári už mohli pacientom predpísať lieky z odborného vyšetrenia, avšak len trikrát v roku na 2 mesiace.



To však spôsobilo, že ľudia na svoju medicínu čakali aj niekoľko týždňov. Špecialistov je totiž na Slovensku málo. Zmena zákona, ktorá platí oddnes, preto prináša možnosť, aby všeobecný lekár mohol predpísať lieky až na pol roka.



Ako to bude fungovať po novom, priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva: „Všeobecný lekár na základe odporúčania lekára – špecialistu bude môcť v období 6 mesiacov predpisovať pacientovi humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu. Výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky pre diagnostikovanú trvalú a nezvratnú inkontinenciu tretieho stupňa alebo pre trvalú a nezvratnú stómiu, pre ktoré sa neustanovuje časové obmedzenie,“ priblížila zmeny hovorkyňa ministerstva Petra Lániková.



Ako vysvetlila, lekár – špecialista je aj dnes povinný predpísať liek, ktorý je viazaný na odbornosť lekára. Ostatné môže vypísať aj všeobecný lekár. „V prípade, že pacient predpísaný liek dlhodobo užíva, môže lekár predpísať opakovaný elektronický recept, pričom jeho platnosť je najviac jeden rok,“ uviedla.



Podľa lekára Tomáša Szalaya je najväčšia zmena v tom, že všeobecný lekár bude môcť predpísať liek na 6 mesiacov namiesto doterajších troch. „Pred rokom a pol špecialista indikoval lieky napríklad pre kardiaka, napísal na recept aj správu pre všeobecného lekára s tým, že liečil som vašu pacientku a potrebuje betablokátory a súhlasím s tým, aby ste jej ich predpisovali najbližší rok vy. A preto pacient chodil k všeobecnému lekárovi každý mesiac po recept,” vysvetľuje Szalay.



Ako povedal, špecialisti si teda „uľahčili“ robotu, napísali jeden recept, splnomocnenie a ďalší rok pacienta nevideli, lebo si zo všeobecného lekára urobili akoby asistentku, ktorá lieči ich pacientov. „Všeobecní lekári to však nevnímali dobre. Vyzeralo to, že nudnú prácu robí všeobecný lekár a špecialista sa na pacienta pozrel o rok a konštatoval, či je liečba ok, alebo treba zmenu. Navyše, často všeobecní lekári argumentovali tým, že oni liečbu nevymysleli, prečo ju majú písať,” dodal.



