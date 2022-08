Vodičov čaká od prvého augusta na cestách päť veľkých zmien! Tou najpodstatnejšou, ktorá sa dotkne všetkých motoristov, je zvýšenie maximálnej výšky pokút za používanie telefónu za volantom bez systému „voľné ruky" (handsfree).

Spolu s podstatným prekročením povolenej rýchlosti sa manipulácia s mobilom zaradí medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Znamená to, že sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, keď sa už vodič musí podrobiť opatreniam ako napríklad doškoľovací kurz v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti či preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Za oba priestupky tak bude hroziť aj strata vodičského oprávnenia.

Pripravte sa na vyššie pokuty

Horné hranice pokút za držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému „voľné ruky" (handsfree) sa zvýšia v blokovom konaní zo 100 na 150 eur a v riadnom správnom konaní z 200 na 300 eur. „Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov," vysvetlila hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Prísnejšie sankcie čakajú vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť, a to v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac. V blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov, je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti.

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste, ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov," zdôraznil minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Štatistiky porušení pravidiel cestnej premávky hovoria jasnou rečou. Za obdobie 5 mesiacov 2022 zistili policajti služby dopravnej polície Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky takmer 155 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie. Okrem toho bolo v rámci objektívnej zodpovednosti zistených 9 881 porušení pravidiel cestnej premávky. Na porovnanie, za rok 2021 eviduje polícia viac ako 332 000 porušení. Otázkou však zostáva, či sú vyššie pokuty dostatočnou motiváciou pre vodičov na to, aby sa plne venovali šoférovaniu, čím by krivka tragických nehôd na slovenských cestách mohla konečne začať klesať.

Čo si myslí o vyšších pokutách pre vodičov analytik? Článok pokračuje na druhej strane >>>