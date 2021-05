Do susedného Rakúska sa už od stredy 19. mája dostanete bez problémov. Ruší sa povinnosť ísť do karantény pri prechode cez hranice.

O dobrých správach informoval štátny tajomník Martin Klus na sociálej sieti. „Rakúsko zverejnilo novú vyhláška o režime na hraniciach, kde je Slovensko od stredy, 19. mája 2021, zaradené do tzv. A zoznamu. V praxi to znamená, že občania, ktorí predložia potvrdenie o testovaní, zaočkovaní proti koronavírusu alebo vyliečení, resp. prekonaní ochorenia COVID-19, môžu voľne vstúpiť na územie Rakúska,“ uviedol.

Ak by pri sebe požadovaný dokument nemali, dostanú 24 hodín na to, aby si ešte dali urobiť RT-PCR, resp. antigénový test. Po novom tak odpadá povinná karanténa, ako aj doteraz uplatňované špeciálne výnimky či kategórie občanov, ktoré mohli vstúpiť do Rakúska bez nutnosti ísť do karantény.

Čo vám na hranici skontrolujú

Klus predbežne informoval, že do Rakúska vás pustia s certifikátom zaočkovania, od ktorého prvej dávky uplynulo aspoň 22 dní, prípadne vyliečenia. „Žiaľ, pre nejednotnosť potvrdení na slovenskej strane toto môže byť problém práve pre našich občanov, ktorí dostávajú rôzne potvrdenia v slovenskom jazyku. A tak po našich diplomatických linkách pre istotu preverujeme s rakúskou stranou, čo by nám uznali a ako sa priblížiť ideálnemu riešeniu, ktoré uľahčí voľný pohyb našich občanov z/do Rakúska,“ doplnil.

