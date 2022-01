Potraviny, pohonné látky či účty za bývanie! Zdražovanie v posledných mesiacoch nabralo na obrátkach a Slovákom ostáva v peňaženkách čoraz menej. Ľudia majú pocit, že hore ide všetko okrem platov. Pravdou je, že mzdy za posledný rok mierne narástli, no mnohým to stačiť nemusí. Veľké rozdiely sa už tradične ukazujú aj podľa regiónu, v ktorom žijete. Pozrite, aké sú platové pomery na Slovensku a kedy je najlepší čas vypýtať si vyšší zárobok.

Rozdiely v platoch sú u nás aj trojnásobné. Platový medián, teda akýsi stred, predstavoval v roku 2021 presne 1 288 eur v hrubom. To znamená, že presná polovica Slovákov zarábala menej ako 1 288 eur a druhá polovica, naopak, viac. Ukazuje to analýza portálu Platy.sk, ktorý patrí do portfólia spoločnosti Profesia.

„Desatina Slovákov mala vlani nižší plat ako 800 eur. V prípade, že zamestnanec nemal deti a uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane, narábal mesačne s čistým príjmom pod 632 eur,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Profesia Nikola Richterová. Naopak, keď sa pozrieme na najlepšie zarábajúcu desatinu Slovákov, jej základný plat bol v roku 2021 vyšší ako 2 450 eur v hrubom. Táto časť zamestnancov zarobila mesačne viac ako 1 790 eur v čistom.

Anketa Potrebujete v čase zdražovania zvýšiť plat? Áno. 96% Nie. 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Už tradične sú celkom iné platy v Bratislave ako na zvyšku Slovenska. V hlavnom meste a okolí je platový medián 1 520 eur v hrubom. Po Bratislavskom kraji sú na tom najlepšie Košický a Trnavský. V metropole východu bol priemerný zárobok 1 180 eur, v Trnavskom až 1 200 eur. Naopak, z najnižších zárobkov musia vyžiť ľudia v Prešovskom kraji. V priemere zamestnanec na výplatnej páske dostáva 1 000 eur, vyššie platy sú skôr výnimočné. Nad 1 600 eur tu napríklad vlani zarábala len najlepšia desatina zamestnancov.

Štatistiky Profesie ukazujú, že Košický kraj je po bratislavskom regióne v poradí druhým s najvyšším počtom ponúk, ktoré požadujú vysokoškolské vzdelanie. Najväčší pracovný portál na Slovensku evidoval vlani v Bratislavskom kraji 11 723 ponúk, ktoré požadovali univerzitný titul 2. stupňa. V prípade košického regiónu išlo o 2 442 inzerátov. Faktor, ktorý mohol ovplyvniť aj pomerne vysoký medián, je, že až tretina košických ponúk je v informačných technológiách. Teda v najlepšie platenej oblasti na Slovensku. Pri zamestnancoch so stredoškolským vzdelaním bez maturity sú v rámci krajiny minimálne rozdiely.

„V roku 2021 sme podľa portálu Platy.sk videli najvyšší priemerný základný plat pri pozícii generálny riaditeľ/ka 4 766 eur v hrubom, regionálny riaditeľ 3 870 eur a riaditeľ logistiky 3 803 eur. Okrem vrcholového manažmentu išlo o IT architekta 3 312 eur, lead developera 3 099 eur a pilota 2 943 eur. Najnižší priemerný základný plat sme videli pri pozícii upratovač/ka 680 eur, chyžný/á 695 eur a plavčík/čka 712 eur,“ vymenovala Richterová.

Jedna vec je, koľko Slováci zarábajú, druhá, čo si z platov môžu skutočne dovoliť. Ceny tovarov a služieb pre pandémiu rekordne zdraželi a mnohým tak po zaplatení účtov ostáva v peňaženkách menej. Dobrou správou je, že viaceré firmy na to reagujú. „Mnohí zamestnávatelia majú zakotvené priamo v zmluvách s pracovníkmi, že prichádza každý rok k prehodnocovaniu platov. Ide o taký benefit, ktorý personalisti často prezentujú ako veľké plus na pracovných pohovoroch,“ povedala hovorkyňa Profesie. Pre pracovníkov ide v podstate o zjednodušenú situáciu, že keď sú nespokojní s platom, tak sa o ňom porozprávajú na pravidelnom koncoročnom stretnutí, kde sa takéto veci riešia a nemusia si dohadovať tieto veci individuálne.

Slováci totiž nie sú až tak zvyknutí pýtať si vyššie ohodnotenie. „V každom prípade, naše prieskumy potvrdzujú, že keď chce Slovák vyšší plat, najčastejší spôsob, ktorý zvolí, je zmena zamestnania,“ potvrdila Richterová. Konfrontácia šéfa s touto skutočnosťou je až na ďalšom mieste. „Spoločnosť Profesia poukazuje na to, že ide o normálnu vec, ktorá môže v pracovno-právnom vzťahu nastať a teda nemalo by to byť pre ľudí až také tabu, ako to často je,“ doplnila.

Situácia na trhu práce je pre zamestnancov momentálne veľmi priaznivá. „Za prvých 20 dní uverejnili zamestnávatelia 20 503 pracovných ponúk. Ak by takáto rýchlosť uverejňovania nových inzerátov vydržala až do konca mesiaca, môže sa stať, že hneď prvý mesiac roka 2022 vytvorí na Profesii nový rekord v počte pracovných príležitostí. Rekordným zatiaľ zostáva august 2021. Vtedy firmy uverejnili celkovo 29 150 ponúk,“ vyčíslila Richterová.

Zamestnávateľov do vyšších ponúkaných miezd často tlačí veľká konkurencia. Počet ponúk výrazne narástol a teda veľa firiem malo problém získať novú pracovnú silu. Pre túto situáciu je však pre firmy veľmi dôležité udržiavať spokojnosť aj pri súčasnej pracovnej sile. „Prípadná fluktuácia je pre mnohých hrozbou, najmä keď hľadanie novej, najmä odbornej pracovnej sily, je náročné,“ uzavrela.

Kedy je najlepší čas žiadať o zvýšenie platu: Čítajte na ďalšej strane >>>