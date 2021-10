Vlani sme pre tvrdý lockdown a protipandemické opatrenia počas Dušičiek sedeli doma. Tento rok je návšteva cintorínov povolená, a tak sa opakuje sťahovanie národov. „Tento rok sme špeciálne reštrikčné nariadenia verejnosti nedávali a to aj preto, že v porovnaní s uplynulým rokom je už časť populácie zaočkovaná,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Presun cez celú republiku vás však tento rok môže vyjsť oveľa drahšie. Okrem potravín a energií totiž v posledných mesiacoch raketovo stúpajú aj ceny pohonných látok.

Ak cestujete autom, je to síce najrýchlejšie, no rátajte s tým, že si priplatíte. Kým vlani dosahovali ceny benzínu a nafty minimá, tento rok sa šplhajú do historických výšin. Pred rokom v októbri sa liter benzínu predával po 1,17 eura. Pri priemernej spotrebe 6 litrov na 100 kilometrov by vás 400-kilometrová cesta z Bratislavy do Košíc vyšla na 28,08 eura a pri spiatočnej ceste 56,16 eura. Tento rok pri cene benzínu 1,49 eura za liter tá istá cesta zhltne 35,76 eura za jednu trasu a až 71,52 eura pri spiatočnej ceste, čo je o vyše 15 eur viac ako vlani.

Ešte väčší rozdiel pocítite, ak máte dieselové auto. Pred rokom totiž liter nafty stál iba 1 euro. Auto s rovnakou spotrebou teda zdolalo cestu z Bratislavy do Košíc za 24 eur, čiže 48 eur aj s cestou späť. Tento rok stojí liter nafty až 1,39 eura. Na jednu cestu si tak pripravte 33,36 eura a dokopy to bude 66,72 eura, čo je takmer o 19 eur viac ako pred rokom. Zabúdať netreba ani na diaľničnú známku, ročná alebo 365-dňová stojí 50 eur.

Ak vás vysoké ceny pohonných látok odradia, môžete si ešte stále kúpiť lístok na vlak či autobus. Vyjde vás to lacnejšie, nemusíte šoférovať, a ak zohľadníme aj vysoké riziko kolón, ani to nemusí trvať omnoho dlhšie.

Železnice lístky nezdražovali napriek drahým pohonným látkam. „Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) cestovné vo svojich tarifných podmienkach nezvyšovala od roku 2011. Vo všetkom, aj v otázke zvyšovania cestovných nákladov, podliehame rozhodnutiam nášho akcionára, Ministerstva dopravy a výstavby SR,“ potvrdil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.