Premiér Igor Matovič v sobotu zopakoval, že vláda nebude zvažovať zrušenie zákazu vychádzania pre tých, ktorí majú negatívny výsledok testu. O prehodnotenie žiadala prezidentka Zuzana Čaputová pre to, že na testovanie sa nedostanú všetci ľudia, ktorí by chceli.

Ten, kto z testovania odišiel s negatívnym výsledkom, tak dostane odmenu v podobe väčšej slobody. Zákaz vychádzania pre neho v podstate prestane platiť a bude môcť chodiť do práce, na nákupy do všetkých obchodov, do kaderníctva, či na manikúru. Bude sa môcť bez hrozby sankcie voľne pohybovať po meste, bude si môcť sadnúť na terasu reštaurácie. Pohybovať sa tiež bude môcť aj mimo svojho okresu. Ale pozor, to všetko až od pondelka 2.11. od 5:00 h, v nedeľu ešte platí zákaz vychádzania tak ako doteraz.

Zároveň od pondelka zostávajú v platnosti opatrenia, ktoré vydal hlavný hygienik ešte na začiatku a v polovici októbra - zatvorené teda zostávajú fitnescentrá aj plavárne. Reštaurácie, bary či kaviarne nemôžu obsluhovať ľudí vnútri, jedlo a nápoje vám môžu vydať iba na terase alebo vám ich zabalia domov.

Taktiež platí zákaz hromadných podujatí, obmedzenia na počet ľudí v obchodoch 15 m2 na jedného zákazníka, vyhradené nákupné hodiny od 9 do 11 h pre seniorov od pondelka do piatka, či zákaz stretávania sa viac ako 6 ľudí.

Priepustkou na slobodu je vám certifikát s negatívnym výsledkom. Noste ho stále pri sebe, skontrolovať vám ho v prvom rade môžu policajti. Ak rozmýšľate, že si ho odfotíte do mobilu, rýchlo na to zabudnite. Muži zákona uznajú len originál certifikátu. Uznajú vám tiež negatívny PCR test z obdobia od 29. októbra, ak ste sa dali testovať na vlastné náklady. Za porušenie hrozí pokuta do 1659 eur.

Pýtať ho od vás môžu aj v obchodoch, v ktorých sa chystáte nakupovať. Úrad verejného zdravotníctva vydal pred víkendom vyhlášku, ktorá im to umožňuje. Obchodníci majú zakázať vstup do svojich priestorov zakázať zákazníkom bez testu či preukázania výnimky. Negatívny test si od vás podľa úradu vlády môže od pondelka pýtať aj váš zamestnávateľ.

Na testovaní sa nemusia zúčastniť napríklad deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. V ich prípade bude potrebné potvrdenie od lekára. Nové pravidlá platia do 9. novembra do 1:00 h.

Aj s negatívnym výsledkom testu máte naďalej dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia. „Pravidelne si umývajte ruky, noste rúška v interiéri aj exteriéri,“upozorňuje ministerstvo zdravotníctva.

