Veľká zmena: K chorému či ranenému nepošlú sanitku, ale lekára v SUV! Dôvod vás šokuje

Postup pri ošetrení vážne chorého či zraneného by sa mal už čoskoro zmeniť. Nový systém by mal čakanie na sanitku výrazne skrátiť. Lekár však v nej sedieť nebude, ten v prípade potreby vyrazí na pomoc osobitne v inom vozidle. Záchranári aj lekári sa zhodujú, že tzv. rendezvous systém lekára so zraneným je lepší pre pacientov aj pre zdravotníkov. Ako to bude fungovať?