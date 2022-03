Veľká PREDPOVEĎ POČASIA na tri mesiace: Dvadsiatky prídu už v marci, aké bude leto? ×

Včera sme sa definitívne rozlúčili so zimou a začala sa astronomická jar. Hoci zima nebola výnimočne mrazivá, väčšina z nás sa už zrejme teší na to, ako odloží hrubé kabáty do skrine a vyhreje sa na teplejšom jarnom slnku. Pre milovníkov vyšších teplôt majú meteorológovia dobré správy. Príjemného počasia sa dočkáme už o pár dní. Známe sú aj prvé odhady na leto 2022.