Oficiálne sa začala jar, no vonku to tak nevyzerá. Kedy by sa mohlo otepliť?

- Charakter počasia v tomto roku v čase jarnej rovnodennosti pripomína obdobie medzi zimou a jarou. V počasí budeme vnímať ešte viac príznakov zimy. Nebude teplo, v noci a ráno stále pravidelne mrzne a v posledných dňoch sa dokonca v niektorých oblastiach Slovenska opäť vytvorila snehová pokrývka. Pocit chladu umocňuje v týchto dňoch aj nepríjemný vietor, ktorý je predovšetkým na veterne exponovaných miestach aj silný. Popri sklamaniach, ktoré tento charakter počasia možno niekomu prináša, treba pripomenúť, že to má aj výhodu. Chladnejšie počasie neumožňuje rýchlejší vývoj vegetácie a tým ju chráni pred potenciálnym poškodením mrazmi v neskorších fázach jari. Dobrou správou je, že po minuloročnej jeseni a zime, keď bolo veľmi málo slnečného svitu, by aj v priebehu budúceho týždňa mohol pribúdať slnečný svit a môže byť suchší vzduch. Menej priaznivou informáciou je však to, že v oblasti tlakovej výše by sa nemali vyskytovať atmosférické zrážky. Takže asi budeme čoraz viac pociťovať sucho. Nedostatok zrážok sa napríklad na juhu Podunajskej nížiny prejavuje už od 11. februára 2021.

Aká nás čaká jar?

- Marec bude u nás chladnejší. V priestore Európy prevláda cirkulácia vzduchu v atmosfére pozdĺž poludníkov. Ak by sa toto prúdenie vzduchu v nasledujúcich týždňoch zmenilo na prevládajúce južné až juhozápadné, spôsobilo by to u nás oteplenie. Jar, ako ročné obdobie, však u nás máva prirodzene premenlivý charakter, s pravidelnejším striedaním chladnejšieho a teplejšieho počasia.

Rok 2020 bol celosvetovo najteplejším za posledných 140 rokov. Čím to bolo?

- Rok 2020 bol najteplejší globálne na celom svete a napríklad aj v Európe, ak ju vnímame ako celý kontinent. V rámci týchto veľkých celkov však boli určité regionálne rozdiely. Na Slovensku väčšina meteorologických staníc nemala minulý rok najteplejší, ale napríklad na Lomnickom štíte to tak bolo. Veľkou mierou k tomu prispeli, okrem iného, výrazné a dlho trvajúce kladné odchýlky charakteristík teploty vzduchu od ich dlhodobých priemerov vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule. Nás sa to dosť týkalo, pretože toto malo vplyv na rozsiahle topenie morského ľadu v Severnom ľadovom oceáne a, samozrejme, potom aj na jeho oneskorené a komplikovanejšie zamŕzanie. Toto malo vplyv na anomálie v prejavoch počasia aj v Európe.

Čaká nás niečo podobné aj v tomto roku?

- Otepľovanie bude pokračovať a vývoj naznačuje, že rýchlosť otepľovania bude pravdepodobne rásť. V druhej dekáde 21. storočia (od roku 2010 – pozn. red.) sa na Slovensku oteplilo tak výrazne, že s tým nemáme skúsenosti ani v jednej z dekád na konci 20. a v prvej dekáde 21. storočia, nehovoriac o dekádach v staršom období 20. storočia, resp. v 19. storočí.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Aké leto nás čaká? + Predpoveď na 8 týždňov »