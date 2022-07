Ak ste si mysleli, že to najhoršie už máme za sebou, omyl. Meteorológovia sa zhodli, že leto bude extrémne horúce a nepotrápi nás iba sucho, ale aj veľké výkyvy počasia. Podľa meteorológa Jozefa Pecha a klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a meteorologičky Miriam Jarošovej nás čaká ešte niekoľko vĺn horúcich dní. Pre Plus JEDEN DEŇ prezradili, koľko budeme mať zrážok, tropických dní a aké ničivé prejavy počasia môžu Slovensko počas leta zasiahnuť.

Aké leto nás čaká? Máme sa pripraviť na extrémne horúčavy?

J. PECHO: – Máme v podstate za sebou jún, prvý letný mesiac, a treba povedať, že na mnohých meteorologických staniciach sa zaradí medzi päť najteplejších júnov v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu za jún od normálu 1991 – 2020 sa bude najčastejšie pohybovať od +2,5 až do +3,0 °C. Ak sa charakter atmosférickej cirkulácie udrží aj v priebehu nasledujúceho mesiaca (júl 2022), je veľmi pravdepodobné, že ako veľmi až mimoriadne teplý sa skončí aj júl 2022 a vlna horúčav, ktorú momentálne na Slovensku zažívame, môže by charakteristickým rysom aj ďalších týždňov. S istotou to, samozrejme, však povedať nevieme, všetko bude veľmi závisieť od toho, ako budú v priestore Európy rozložené riadiace tlakové útvary.

Podľa modelov Európskeho centra pre strednodobú predpoveď všetko naznačuje, že na európskom kontinente bude leto nadpriemerne teplé. Budú aj na Slovensku vyššie teploty, než je priemer?

J. PECHO: – Do začiatku druhej augustovej dekády možno na veľkej ploche európskeho kontinentu očakávať nadnormálne teploty vzduchu v rozsahu +1,0 až +2,0 °C v porovnaní s normálom 1991 – 2020. Samozrejme, tieto strednodobé prognózy treba čítať tak, že nejde o presnú predpoveď počasia na konkrétne dni, ale len o určitú pravdepodobnosť toho, že teplota vzduchu bude v jednotlivých týždňoch významne vyššia ako dlhodobý priemer. Ak by sa súčasný charakter cirkulácie vzduchu v západnej a strednej Európe udržal aj v nasledujúcom mesiaci, je tu celkom slušný potenciál na to, že súčasná vlna horúčav nebude v priebehu tohto leta zďaleka posledná.

M. JAROŠOVÁ: – Ak si uvedomíme, že posledné letá priniesli so sebou vždy aspoň na pár dní horúce počasie, prognóza by mohla byť presná.

Európske centrum predpovedá, že zrážok bude na Slovensku v priemere menej. Čaká nás suché leto?

J. PECHO: – Súčasný charakter cirkulácie vzduchu v priestore Európy – brázda nízkeho tlaku nad západnou Európou a tlaková výš nad Ruskom – vedie k situácii, že zrážok je veľmi málo a čím viac ideme na východ, tým je situácia s nedostatkom zrážok horšia. Výnimkou sú len lokálne prehánky a búrky, ktorých výskyt je častejší na západe Slovenska. Treba však povedať, že deficit zrážok sa v mnohých oblastiach stredného a najmä východného Slovenska prehlbuje už od septembra minulého roka. Podľa súčasných predpokladov to zatiaľ vyzerá na to, že zrážok bude v priebehu leta skutočne menej.

M. JAROŠOVÁ: – Sucho už máme. Na jeho zmiernenie by sme potrebovali vytrvalé, niekoľkodňové veľkoplošné zrážky. Búrky sú schopné priniesť veľké milimetre zrážok, ale na malú plochu za krátky čas a takéto zrážky nepomáhajú pôde, skôr škodia. Opäť sa musíme pripraviť lokálne na výdatnú zálievku, ale inde budú zrážky naďalej chýbať. Enormné množstvo zrážok chýba na krajnom juhovýchode krajiny, ale aj iné lokality by zrážky uvítali v takýchto horúcich dňoch.

