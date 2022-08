Covid naberá na sile, odborníci vyzývajú na preočkovanie 4. dávkou vakcíny ešte pre vrcholom ďalšej vlny. Slovákov, ktorí by radi dostali 4. dávku vakcíny ešte pred vypuknutím vlny covidu v plnej sile, systém „ignoruje“. Na termín vpichu čakajú týždne, pričom nákaza rýchlo sa šíriacim podvariantom omikronu s názvom BA.5 číha doslova na každom kroku. Lekár Tomáš Szalay z vakcinačného centra tvrdí, že preočkovanie má aktuálne zmysel len pre istú skupinu ľudí.

Úrad verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva aj lekári opakovane vyzývajú Slovákov starších 50 rokov a ľudí s oslabenou imunitou, aby sa pred blížiacim sa vrcholom covidovej vlny dali preočkovať druhou booster dávkou – celkovo 4. dávkou vakcíny. To však nie je také jednoduché, ako sa môže zdať. Poctiví Slováci opäť raz doplatili na nepripravenosť inštitúcií. Janka čaká na svoj termín už dva týždne. „Zaevidovala som sa na 4. dávku 23. 7. večer. Hneď mi prišla sms s potvrdením, ale termín dodnes nemám. Sú to už dva týždne,“ povedala nám.

Problém je podľa hovorkyne Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veroniky Daničovej v tom, že sa Janka a ďalší záujemcovia na preočkovanie zaregistrovala príliš rýchlo po spustení prihlasovania. „Očkovanie ľudí 50+ štvrtou dávkou vakcíny sa spustilo 20. 7. ešte v starom systéme, očkovanie imunokompromitovaných 12+ až 29. 7. – a teda už v novom systéme. Mrzí nás, že v skupine 50+ sa mnohí, tí najzodpovednejší, ktorí prejavili záujem o očkovanie medzi prvými, doteraz k svojej vakcíne nedostali. Dôvodom je aj migrácia dát zo starého nepostačujúceho systému do nového, čo spôsobilo, že niektorí občania sa dostali do čakárne,“ vysvetlila.

Postupne však vraj čakáreň vyprázdňujeme a ľudia dostávajú termíny na očkovanie, takže čoskoro sa k svojej dávke vakcíny dostanú. „A to isté platí aj pre novo sa prihlasujúcich záujemcov, ktorí od nás dostávajú termín priebežne s ohľadom na kapacity očkovacích miest,“ povedala Daničová. „Do procesu vstúpila aj komplikácia, že pri jednoznačne vyjadrenom záujme občana o konkrétne očkovacie miesto, ktoré nie je otvorené, sa z čakateľa v starom systéme stal čakateľ aj v novom. Situáciu aktívne riešime aj s ministerstvom zdravotníctva,“ dodala.

Problém migrácie informácií by už však mal byť do pár dní vyriešený. „V prípade, ak do pár dní nebude záujemcovi pridelený termín očkovania, odporúčame kontaktovať Call centrum NCZ,“ radí rezort zdravotníctva. Ďalšou možnosťou, ako sa môžu päťdesiatnici dostať k svojej vakcíne, je návšteva očkovacieho centra, ktoré očkuje bez registrácie. Zoznam miest, kde očkujú bez registrácie aj s časmi nájdete na stráne ministerstva.

NCZI potvrdzuje, že záujem o očkovanie 4. dávkou je vysoký už od chvíle, keď bolo toto očkovanie sprístupnené pre ľudí nad 50 rokov. „Evidujeme denne stovky záujemcov, pričom do 5. 8. bolo zaočkovaných 5 263 ľudí. Zároveň evidujeme aj troj- či štvornásobne vyšší záujem o očkovanie 3. dávkou oproti minulosti,“ informovala hovorkyňa.

