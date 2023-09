Banky zvyčajne upravujú poplatky za vedenie účtu, za výbery z bankomatov a za služby, ktoré ľudia vykonávajú priamo v pobočke. Cieľom je odradiť klientov od služieb, ktoré banke prinášajú pomerne vysoké náklady. Ak klienti bánk začnú viac využívať internetbanking a platobné karty na platby, vedia sa viacerým poplatkom ľahko vyhnúť.

Zmeny v UniCredit Bank sa podľa Finančného kompasu dotknú balíkov služieb k účtom, debetných a kreditných kariet. Poplatky sa zvýšia pri elektronických službách, platobnom styku a vinkulácií.

Bežné účty

V rámci bežných účtov zdražie zasielanie výpisov poštou, a to o euro. Na Slovensku na sumu 5 eur, do zahraničia to bude poplatok 7 eur.

Vinkulácia vkladu a zmena vinkulácie na podnet klienta a vydanie potvrdenia bude za poplatok 250 eur, aktuálne je to ešte suma 100 eur.

V cenníku pribudol poplatok 100 eur + DPH za poskytovanie bankových správ alebo konfirmácií na účely auditu. Pribudol aj poplatok 30 eur + DPH za vyhotovenie bankového potvrdenia.

