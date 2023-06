Na peniaze majú nárok tisícky Slovákov, no mnohí o tom ani netušia. Spĺňate tieto podmienky aj vy?

Jedným z príspevkov, o ktorých sa veľa nevie, je príspevok na dochádzku za prácou. Štát vám vďaka nemu môže prispieť na dochádzku za prácou, a to sumou až 200 eur každý mesiac. Príspevok by mal čiastočne uhradiť náklady spojené s prepravou z miesta trvalého či prechodného bydliska za prácou a späť, informuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

O príspevok na dochádzku treba písomne požiadať najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. „Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania," vysvetľuje úrad.

Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci.

