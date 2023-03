Podľa novej štúdie zverejnenej v lekárskom časopise The Lancet trvá ochrana proti covidu po predchádzajúcej infekcii minimálne rovnako tak dlho ako ochrana, ktorú ponúka očkovanie. Jedna z najväčších štúdií založená na dátach z 19 krajín zistila, že „prirodzená imunita“ znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia o 88 percent približne počas 10 mesiacov. Vďaka tomu je prirodzená imunita „prinajmenšom rovnako trvanlivá, ak nie trvanlivejšia“ ako dve dávky vakcín Pfizer alebo Moderna, píše sa v štúdii.

„Naše zistenia ukazujú, že imunita proti infekcii COVID-19 poskytuje podstatnú ochranu proti infekcii z čias pred omikronom,“ poznamenali autori a zdôraznili, že ich zistenia by nemali odrádzať od očkovania, ktoré zostáva najbezpečnejším spôsobom, ako získať imunitu.

„Infekcia síce poskytuje určitú dlhodobú imunitu, ale je oveľa bezpečnejšie dať sa očkovať, pretože, ak ste túto chorobu nemali a ak ste neboli očkovaní, pri prvej infekcii ste vystavení značnému riziku,“ povedal Chris Murray, riaditeľ Inštitútu pre zdravotné metriky a hodnotenie na University of Washington School of Medicine a spoluautor štúdie. „Ak patríte do vysoko rizikovej kategórie: nad 60 rokov, niektorá komorbidita, cukrovka alebo vysoký index telesnej hmotnosti, potom si naozaj musíte udržať úroveň imunity. Takže očkovanie je veľmi múdra stratégia,“ prízvukuje Chris Murray.

S jeho slovami súhlasí aj vedúci vedecký pracovník na Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Boris Klempa. „Vôbec to nevnímam tak, že by to malo byť ‚napriek′ týmto zisteniam. Veď zmyslom očkovania je navodiť práve takú imunitu, ako keby sme infekciu prekonali. To, že očkovanie a prekonanie ponúkajú podobnú úroveň ochrany, vlastne ukazuje, že sa vďaka očkovaniu môžeme infekcii vyhnúť,“ okomentoval známy slovenský virológ.

