Prelomové výsledky umožnila zatiaľ najrozsiahlejšia štúdia zobrazovania sietnice pri Parkinsonovej chorobe.



Výskum, ktorého výsledky zverejnili 21. augusta v odbornom žurnáli Neurology, rozpoznal znaky spojené s Parkinsonovou chorobou na snímkach očí pomocou umelej inteligencie. Že nejde o náhodu, overili neskôr vedci v databáze UK Biobank.



Využitie údajov zo skenovania očí už skôr odhalilo príznaky ďalších neurodegeneratívnych ochorení, vrátane Alzheimerovej choroby, roztrúsenej sklerózy a najnovšie aj schizofrénie. „Okulomika“ ako oblasť výskumu existuje síce len krátko, ale môže sa pochváliť množstvom úspechov.



Skenovanie očí a údaje o nich dokázali odhaliť napríklad náchylnosť k vysokému krvnému tlaku alebo kardiovaskulárnym ochoreniam vrátane mŕtvice a cukrovky.



Lekári už dlho vedia, že oko môže fungovať ako „okno“ do zvyšku tela a umožňuje priamy pohľad na mnoho aspektov nášho zdravia. Snímky sietnice s vysokým rozlíšením sú dnes bežnou súčasťou starostlivosti o oči, najmä typ 3D skenovania známy ako optická koherenčná tomografia (OCT), ktorý sa využíva na očných klinikách aj v očnej optike. Za menej ako minútu vytvorí OCT sken prierez sietnicou (zadnou časťou oka) s neuveriteľnými detailmi – až na tisícinu milimetra. Tieto snímky sú nesmierne užitočné na sledovanie zdravotného stavu očí, ale ich hodnota siaha oveľa ďalej, pretože je jediným neinvazívnym spôsobom, ako zobraziť vrstvy buniek pod povrchom kože.



V posledných rokoch začali vedci využívať výkonné počítače na presnú analýzu veľkého množstva OCT a ďalších snímok očí, a to za zlomok času, ktorý by na to potreboval človek. Pomocou typu umelej inteligencie známeho ako strojové učenie sú teraz počítače schopné odhaliť skryté informácie o celom tele iba z týchto snímok. A práve na kombinácii týchto prístupov je založená spomínaná „okulomika“.

Hlavný autor štúdie, profesor Siegfried Wagner, je z výsledkov nadšený. „Žasnem, čo všetko môžeme vďaka skenovaniu očí objaviť. Aj keď ešte nie sme pripravení predpovedať, či sa u jedinca Parkinsonova choroba vyvinie, dúfame, že by sa táto metóda mohla čoskoro stať nástrojom na predbežný skríning ľudí ohrozených ochorením.“



Metóda je podľa neho prelomová, pretože človeku dáva nádej. Nie je rozsudkom, ktorý by ukazoval, že sa už nedá nič zmeniť. Naopak, vďaka tomu, aké včasné je toto varovanie, dáva chorým nádej, že sa s ich problémom dá niečo robiť. „Zistenie niektorých náznakov mnohých ochorení ešte predtým, než sa objavia príznaky, znamená, že v budúcnosti by ľudia mohli mať čas na zmenu životného štýlu, aby predišli vzniku niektorých chorôb, a lekári by mohli oddialiť nástup a vplyv neurodegeneratívnych porúch, ktoré menia život,“ dodal Wagner.



