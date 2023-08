Chystáte sa na operáciu? Nemocnica Bory prichádza s novinkou. Pošlú pre vás až domov sanitku! ×

Máte naplánovanú operáciu a radi by ste ju absolvovali v Nemocnici Bory? Už to nie je žiaden problém. Ak ste poistencom Dôvery, stačí, ak o to požiadate na webe svojej poisťovne najneskôr 24 hodín pred operáciou. Zadarmo vás do Bratislavy dovezú z ktoréhokoľvek slovenského mesta. A potom aj dopravia späť.