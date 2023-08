Slovenskom sa šírili príbehy o tom, ako sa celé rodiny rozprávali o výške platov svojich detí a súrodencov. "Niektorí sa navyše dozvedeli informácie o nemanželskom dieťati svojho partnera, iní sú na pochybách, či im dieťa rodičovský dôchodok odoprelo alebo iba Sociálna poisťovňa urobila chybu," povedal pred časom poslanec za SaS Peter Cmorej.



K tejto informácii sa podľa neho okrem rodiča dieťaťa môže dostať napríklad aj aktuálny partner rodiča, ktorý nemusí byť druhým rodičom dieťaťa a osoby, ktoré sa o poberateľa tohto dôchodku starajú. Poslanci dali podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, aby tento krok Sociálnej poisťovne preskúmal.

Sociálna poisťovňa ale argumentuje, že nič neporušila a môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutých fyzických a právnických osôb poskytnúť tretím osobám len v rozsahu potrebnom na výkon činností súvisiacich s vymáhaním a postupovaním pohľadávok a účastníkom konania o nároku na rodičovský, pozostalostný alebo sirotský dôchodok alebo o nároku na ich výplatu, ak ide o osobné údaje uvedené v rozhodnutí, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na rodičovský, pozostalostný alebo sirotský dôchodok alebo nároku na ich výplatu.

Sociálna poisťovňa poskytla maximálnu súčinnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. "Avšak my ako Sociálna poisťovňa vychádzame zo zákona, kde je presne určené, ako máme postupovať. Doteraz sme nedostali žiadnu informáciu, že by sme postupovali zle, respektíve, že máme postupovať inak. To znamená, že pokračujeme tak ako doteraz,“ uviedol v súvislosti s rodičovským dôchodkom a zverejnením zárobkov generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.



To, že je to v poriadku, si ale nemyslí právnik „Určite to nie je v poriadku. Je to osobný údaj, ktorý je chránený a Sociálna poisťovňa ho nemôže poskytovať iným osobám. Nemajú žiadny právne relevantný argument, ktorý by obstál. Podľa môjho názoru to nedomysleli, keď tvorili zákon. Toto je výsledok nesystematického prijímania zákonov,“ povedal advokát Milan Ficek z advokátskej kancelárie FICEK & PARTNERS.

Na názor sme sa spýtali aj Úradu na ochranu osobných údajov. Odpoveď je viac-menej šalamúnska: „V danej veci úrad zatiaľ dostal prvé podanie a predmetnou vecou sa zaoberá a porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov smie konštatovať len rozhodnutím v konaní o ochrane osobných údajov,“ odpovedala Ivana Draškovič, hovorkyňa úradu. „Zároveň dodávame, že úrad nie je gestorom zákona o sociálnom poistení a nie je príslušný ho vykladať, odporúčame vám obrátiť sa na ministerstvo práce, prípadne na Sociálnu poisťovňu,“ dodala hovorkyňa.



Sociálna poisťovňa ešte dodala, že uvedenie platu je v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pretože ide o údaj uvedený v rozhodnutí, ktorý je nevyhnutný na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok alebo nároku na jeho výplatu, ktorý môže Sociálna poisťovňa poskytnúť bez súhlasu dotknutých osôb účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok.



Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ je ale mzda osobným údajom, preto je na ňu uplatniteľné nariadenie o ochrane osobných údajov. Zásah do práv na ochranu osobných údajov, ktorý sprevádza zverejňovanie výšky mzdy detí, môže vraj v konečnom dôsledku znamenať pre Slovensko pokutu až 20 miliónov eur.

