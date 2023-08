Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil úrad. "Uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch," upozorňuje úrad verejného zdravotníctva.

Butylphenyl methylpropional je látka syntetického pôvodu, ktorá je bezfarebná, číra alebo jemne nažltnutá kvapalina. Vo voľnej prírode sa bežne nevyskytuje a vyrába sa iba synteticky.



Európska únia v stanovisku vydaným Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) vyjadrila znepokojenie nad touto zložkou. Odôvodnením bolo hlavne vysoké riziko zvýšenej citlivosti pokožky. Na konci roku 2017 bol agentúre ECHA predložený návrh jej klasifikácie a mala by podľa návrhu spadať do skupiny látok nazývaných ako CMR. Nebezpečenstvom je, že tieto látky sú karcinogénne, mutagénne a dokonca toxické pre reprodukciu.



Podľa európskych nariadení o kozmetických prípravkoch je používanie všetkých látok klasifikovaných ako CMR zakázané. Do tejto kategórie patria látky karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu. Komisia EU preto zaradila Butylphenyl Methylpropional do prílohy o zakázaných látkach nariadenie o kozmetických prípravkov.



Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky presne definoval pojem CMR:



„C“ – karcinogénna látka definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá vyvoláva rakovinu alebo zvyšuje jej výskyt. Látky, ktoré vyvolali nezhubné alebo zhubné nádory pri dobre vykonaných experimentálnych štúdiách na zvieratách, sa takisto považujú za pravdepodobné alebo podozrivé

ľudské karcinogény, pokiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že mechanizmus tvorby nádoru nie je pre ľudí relevantný.



„M“ – mutagénna látka definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá spôsobuje zvýšený výskyt mutácií v populáciách buniek alebo organizmoch, pričom mutácia je trvalá zmena množstva a

štruktúry genetického materiálu v bunke. Pojem „mutácia“ sa vzťahuje tak na dedičné genetické zmeny, ktoré sa môžu prejavovať na úrovni fenotypu, ako aj na príslušné modifikácie DNA, ak sú známe.



„R“ – látka poškodzujúca reprodukciu definovaná ako látka alebo zmes látok, ktorá má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva.

