Pred nástupom do školy by malo dieťa absolvovať prehliadku u očného lekára. Upozornila na to vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Jana Hamade.