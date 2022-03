Rusko vo štvrtok napadlo Ukrajinu nielen zbraňami, ale cieľom útoku boli aj ukrajinské informačné systémy. Týmto krokom Rusi prebudili nezávislú skupinu hekerov, ktorí vystupujú v maskách pod názvom Anonymous, v preklade Anonymní. Hekeri vyhlásili Putinovi vojnu, v sobotu zhodili ruské vládne webstránky, medzi nimi Kremľa či ministerstva obrany. Neskôr sa dostali do ruských televízií, kde začali vysielať ukrajinskú vlajku a hymnu, ako aj videá o tom, čo sa naozaj deje na Ukrajine. Odborník na IT Ondrej Macko vysvetľuje, kam až môžu kybernetické útoky zájsť.

„Toto je správa pre Vladimira Putina,“ hovoria hekeri v najnovšom videu. „Členovia Anonymous vyhlásili vášmu tyranskému režimu kybernetickú vojnu. V posledných dňoch sme zhodili množstvo vládnych serverov. To bol iba začiatok. Čoskoro pocítite hnev hekerov z celého sveta,“ varovali hekeri s tým, že odpor príde zvnútra, od samotných občanov Ruska.

Anketa Máte obavy, že by sa vám hekeri nabúrali napríklad do bankového účtu? Nie, vôbec. 65% Nemyslím na to. 10% Áno, trochu. 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Odborník na IT vysvetľuje, že Anonymous je hekerská skupina, ktorá organizuje útoky po celom svete. „To znamená, že sa vám nabúrajú do počítača. V minulosti na tom chceli aj zarobiť, dnes skôr demonštrujú svoju silu a ukazujú, čo všetko vedia napadnúť,“ vysvetlil šéfredaktor portálu Touch IT Ondrej Macko s tým, že týmito krokmi zároveň ukázali, že Ruská federácia je slabo kyberneticky chránená.

„Týmto spôsobom dokážu naozaj ovplyvniť verejnú mienku Rusov a zároveň vedia ovplyvniť aj to, ako sú vedené jednotlivé vojenské operácie,“ hovorí odborník. Podľa Macka by hekeri vedeli aj reálne uškodiť. „Myslím si, že by vedeli napríklad zmeniť distribúciu energie alebo transport informácií medzi bojovými jednotkami. Takže vlastne priamo môžu ovplyvniť výsledky bojov a výsledky toho, ako sa žije v Rusku,“ doplnil.

Pod paľbou rôznych vymyslených a zavádzajúcich informácií sa ihneď ocitlo aj Slovensko. „S otvoreným vojenským konfliktom, ktorý zasiahol Ukrajinu, prichádza aj hybridná vojna, vlna dezinformácií. Ich jedinou snahou je pokus o destabilizáciu Európy zvnútra,“ potvrdil minister vnútra Roman Mikulec.

Čo hrozí za šírenie bludov: Článok pokračuje na ďalšej strane >>>